李強浙江調研 強調數位經濟領跑

大陸國務院總理李強7日至9日在浙江調研。他強調，要深入學習貫徹大陸國家主席習近平關於數位經濟發展和新型工業化的重要指示精神，落實全國新型工業化推進大會部署，從戰略全局高度做強做優做大數位經濟，在加快數位化轉型中賦能經濟社會發展，塑造高質量發展新動能新優勢。

新華社報導，李強首先來到海康威視數字技術公司，察看物聯感知、人工智能、大數據技術產品以及數位化賦能情況，勉勵企業錨定目標、銳意創新。李強指出，數位經濟發展前景十分廣闊，要努力突破關鍵核心技術，發揮龍頭企業帶動作用，促進中小企業共同發展。

在錢塘區企業綜合服務中心，李強聽取浙江政務服務增值化改革情況，與企業人員和中心工作人員交流，對浙江優化營商環境、促進民營經濟發展做法表示肯定。

李強考察了杭州城西科創大走廊。在浙江強腦科技有限公司，聽取公司創新發展情況，觀看針對殘疾、孤獨症、睡眠障礙等腦機接口產品演示。在廣立微電子股份有限公司，李強聽取浙江集成電路產業發展情況匯報，了解公司技術研發情況。

調研中，李強主持召開座談會，聽取浙江有關部門和部分企業負責人發言。李強指出，數位經濟的發展正深刻改變人類生產生活方式。要大力推進數位科技創新突破，打好關鍵核心技術攻堅戰。聚焦大數據和計算產業、新一代人工智能產業等戰略前沿，培育數位產業集群，努力在數位經濟新賽道爭先領跑。加快網路、算力、應用基礎設施，持續提升平台經濟國際競爭力，增強數位經濟發展基礎支撐能力。