算力基礎設施發展 陸2025年目標擬定

根據大陸工業和信息化部消息，工業和信息化部、中央網信辦、教育部、國家衛生健康委、中國人民銀行、國務院國資委等六部門近日聯合印發《算力基礎設施高質量發展行動計畫》，從計算力、運載力、存儲力以及應用賦能四個方面提出了到2025年發展量化指標。

新華社報導，計畫提出，到2025年，計算力方面，算力規模超過300EFLOPS（EFLOPS是指每秒百億億次浮點運算次數），智能算力占比達35%，東西部算力平衡協調發展。運載力方面，國家樞紐節點數據中心集群間基本實現不高於理論時延1.5倍的直連網路傳輸，重點應用場所光傳送網覆蓋率達80%，骨幹網、城域網全面支持IPv6，SRv6等創新技術使用占比達40%。存儲力方面，存儲總量超過1800EB，先進存儲容量占比達到30%以上，重點行業核心數據、重要數據災備覆蓋率達100%。應用賦能方面，圍繞工業、金融、醫療、交通等重點領域，各打造30個以上應用標竿。

計畫還在完善算力綜合供給體系、提升算力高效運載能力、強化存力高效靈活保障、深化算力賦能行業應用、促進綠色低碳算力發展、加強安全保障能力建設等六方面部署25項重點任務。

據了解，算力是集信息計算力、網路運載力、數據存儲力於一體的新型生產力，主要通過算力基礎設施向社會提供服務。算力基礎設施是支撐數位經濟發展的重要資源和基礎設施，對於實現數位化轉型、培育未來產業，以及形成經濟發展新動能等方面具有重要作用。