上海未來產業 5大方向16領域發展

近來，創新未來產業在中國大陸紛紛湧現，包括高科技公司的人工智慧大模型技術、人形機器人等。上海市經濟和信息化委員會副主任張宏韜指出，未來產業充滿未知和挑戰，要推動未來產業發展，核心是要走出這一步，要堅定地往前走，去推動、去嘗試。

澎湃新聞報導，10月9日，2023「全球未來產業之星」大賽決賽於上海「大零號灣」未來產業先導區舉行，這亦是上海發布《上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案》後，首個聚焦未來產業的大型賽事。大賽組委會指出，本次大賽目的在立足國際視野、面向全球聚焦前沿科技與應用創新，以「項目+人才」雙輪驅動的模式，推動未來產業領域的技術創新與成果產業化，為上海打造未來產業創新高地提供專案與人才支持。

報導指出，本次大賽自今年徵集通道開放以來，共收到各類項目數536個，參賽團隊涵蓋來自大陸、英國、德國、荷蘭等國家。經過各相關領域業界專家對全部參賽項目、人才進行初賽評審（網路線上評審）及複賽項目路演，共有30個項目、40位高層次人才入圍決賽。

張宏韜說，上海確定五大未來產業的16個細分領域，包括腦機介面、合成生物、量子科技、新型儲能、空天利用等。近一年來，創新成果加速湧現，包括世界首套單細胞分辨率的獼猴大腦皮層細胞空間分佈圖譜在上海發布，商湯科技、上海人工智慧實驗室等機構的大模型透過備案，多個公司布局人形機器人，還有在工業、居家、科研等場景潛能龐大。

張宏韜稱，上海計劃在腦機介面、6G技術等未來產業發力，到2030年，上海未來產業產值將達人民幣5000億元。而為了競逐「未來賽道」，上海計劃實施「領先計劃」、「雨林計劃」等六大計劃，而舉辦未來產業大賽，便是上海的行動之一。

上海在2022年率先發布《行動方案》，推動未來產業落實布局。而行動方案則布局上海未來產業的五大方向、16個細分領域：五大方向指的是聚焦未來健康、未來智能、未來能源、未來空間、未來材料五大產業集群；16個細分領域包括：未來健康領域的腦機接口、合成生物等；未來智能領域的通用AI、量子科技、6G等。