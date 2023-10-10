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房地產危機加外需疲弱 IMF下調陸今年GDP增長至5%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
IMF最新發布的《世界經濟展望》下調中國大陸今年GDP增長率至5.0%。圖為北京中央商務區。美聯社
IMF最新發布的《世界經濟展望》下調中國大陸今年GDP增長率至5.0%。圖為北京中央商務區。美聯社

國際貨幣基金（IMF）最新發布的《世界經濟展望》下調中國大陸2023年國內生產毛額（GDP）增長率至5%，2024年為4.2%，分別下調0.2和0.3個百分點，主要是由於大陸房地產危機和外部需求疲弱。

IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，中國大陸需要採取強有力的行動來整頓房地產行業，雖然北京當局已經採取一些措施，但還需要做更多的工作。如果不這麼做，那麼問題就可能惡化並變得更糟。

與此同時，IMF也將今年全球GDP增長預測維持在3%不變，但將明年預測較7月預測下調0.1個百分點至2.9%。

古蘭沙稱，全球經濟繼續從新冠疫情大流行、俄羅斯入侵烏克蘭和去年的能源危機中復甦，但全球增長趨勢日益分化，中期增長前景平平。預測總體將「軟着陸」，但IMF仍擔心與大陸房地產危機、大宗商品價格波動、地緣政治碎片化和通膨抬頭相關的風險。

IMF上調美國今年的經濟增長預測至2.1%，上調了0.3個百分點，並將明年的增長預測上調0.5個百分點至1.5%，因企業投資增強和消費增長；IMF下調歐盟區今明兩年經濟增長預測，分別為0.7%和1.2%，低於7月預測的0.9%和1.5%。

在通膨率上，IMF預計今年全球平均通膨率將從2022年的8.7%降至6.9%，2024年進一步降至5.8%。IMF建議各國對貨幣政策保持警惕，直到通膨持續回落至目標水平，同時敦促各國重建薄弱的財政緩衝，以防範未來的挑戰或衝擊。

IMF 通膨

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