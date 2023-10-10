碧桂園9月銷售年跌逾8成 預告境外債恐再度違約

大陸房企碧桂園10日在港交所公告，尚未支付某債務項下本金港幣4.7億元的到期款項，也預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務，包括但不限於公司發行的美元債券項下的償付義務。該等未付款項可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。

碧桂園表示，將積極推進境外債務管理措施，在尊重所有債權人現有法律地位和法律償付順序的前提下，公平公正地制定整體解決方案來實現長期、可持續的資本結構。

碧桂園稱，公司已聘請中國國際金融香港證券有限公司和華利安諾基（中國）有限公司擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，並制定整體解決方案。

碧桂園表示，首九個月集團實現權益銷售金額約人民幣1,549.8億元，年減43.9%，較2021年同期下降65.4%。其中9月單月實現權益銷售金額約人民幣61.7億元，已連續第六個月增率下降，年減80.7%，較2021年下降86.5%。

此外，碧桂園稱，行業銷售環境未明顯得到改善的形勢下，集團面臨資產處置出售的重大不確定性，預計集團流動性在中短期內仍將持續緊張。在面對流動性壓力下，碧桂園表示已採取各種措施緩解，包括以最大限度地減少對項目建設和運營的影響。此外，也通過積極的債務管理動作，持續嘗試優化存量債務結構，確保最大程度地維護各方投資人的利益。

在保交樓上，截至9月30日，集團及其合資企業和聯營公司年內累計交付房屋共約42萬套，累計交付面積約5,112萬平方公尺，部分項目實現提前交付。

碧桂園表示境內債務管理方面取得積極進展。截至公告日，集團共9筆境內公司債券本金共計約人民幣147億元的展期方案已獲得相關債券持有人的必要同意，為集團換來了集中精力恢復運營的時間與空間。

儘管如此，碧桂園表示，集團雖已竭盡全力探索過包括資產處置等不同方案籌集現金流以繼續履行財務承諾，但在當前市場環境下仍難以在短期內迅速補充足額的現金流以改善流動性，導致集團的現金狀況依舊顯著承壓。