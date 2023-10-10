「有4大支撐」 陸A股第4季有望轉機

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國大陸股市長期低迷不振，官媒證券日報引述觀點指出，目前大陸A股有四大積極因素支撐，第4季A股有望迎來轉機。

證券日報提出的四大積極因素，第一個是基本面穩中向好。9月大陸官方製造業採購經理指數（PMI）為50.2，較8月上升0.5個百分點，連4個月回升，也是4月以來首次升至擴張區間。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍說，9月PMI數據重回擴張區間，非製造業PMI繼續回升，這是個積極訊號，表明大陸經濟正逐步復甦，需求疲軟狀況逐步改善。若第4季有更大力度的穩經濟增長政策推出，經濟面出現持續回升值得期待。

其二是消費旺盛提振信心。中秋、「十一」小長假期間，大陸國內旅遊收入按年增近1.3倍，電影總票房也較去年同期增加逾45%。

楊德龍說，根據上半年的數據，消費增長對GDP增長貢獻已77%，超過投資和出口貢獻的總和，顯示拉動消費是提振當前經濟增長的一個重要方面。「雙節」各項消費數據良好，有利於大陸經濟修復和恢復性增長。

其三是A股上市公司盈利進一步改善。同花順數據顯示，截至10月8日，A股共有133家上市公司發布2023年前三季業績預告，其中97家公司預計淨潤按年將出現增長，佔比超過七成。

楊德龍認為，隨著穩經濟增長一籃子政策逐步落地，大陸經濟復甦力度有望增強，復甦勢頭會加快，A股上市公司盈利有望逐步修復。

此外，估值安全邊際較高。同花順數據顯示，截至目前，A股最新動態本益比為16.66倍，上證50指數和滬深300指數最新動態本益比為9.79倍、10.81倍，均低於同期道瓊斯工業指數24.86倍、標普500指數23.17倍等境外主要指數估值水平。

指數 上市公司

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