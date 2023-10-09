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滙豐收購花旗大陸個人財富管理業務 交易額達36億美元

聯合報／ 大陸中心／即時報導
滙豐中國與花旗中國9日宣布達成協議，由滙豐中國收購花旗中國在中國大陸的個人財富管理業務，總額約36億美元。圖為滙豐位於香港的總部大樓。（路透）
滙豐中國與花旗中國9日宣布達成協議，由滙豐中國收購花旗中國在中國大陸的個人財富管理業務，總額約36億美元。圖為滙豐位於香港的總部大樓。（路透）

滙豐銀行（中國）有限公司 （下稱「滙豐中國」）與花旗銀行（中國）有限公司 （下稱「花旗中國」）9日宣布達成協議，由滙豐中國收購花旗中國在中國大陸的個人財富管理業務，覆蓋花旗中國在大陸11個主要城市的個人財富管理客戶的投資理財資產及個人存款，總額約36億美元。

上海第一財經指出，這是花旗2022年宣布逐步關閉中國大陸個人銀行業務計劃的一部分。根據花旗中國的消息，此次被收購的個人銀行財富管理業務，包括個人客戶持有的帳戶、存款和相關理財產品。

報導稱，根據滙豐中國消息，該交易完成後，被收購業務將融入滙豐財富管理及個人銀行業務的運營中，滙豐也計劃邀請花旗中國服務於個人銀行財富管理業務的相關員工加入滙豐的大陸團隊。

第一財經表示，作為中國大陸最大的金融業外商投資者之一，滙豐集團近年來持續加碼中國市場，通過自身業務增長和戰略投資併購，加速拓展業務。在財富管理領域，今年4月，滙豐在中國大陸市場正式啟動「大財富管理矩陣」策略，象徵著外資金融機構首次加入中國大陸大財富管理賽道。

花旗早在2021年4月就宣布一項全球戰略調整，退出包括中國大陸在內的十餘個市場的個人銀行業務。2022年12月，花旗宣布將逐步關閉其中國大陸的個人銀行業務，但不涉及其市場領先的對公業務。花旗目前已完成了在澳洲、巴林、印度、馬來西亞、菲律賓、台灣、泰國和越南等8個市場的個人銀行業務出售。

花旗計劃今年稍晚完成印尼的個人銀行業務出售，並將關閉其韓國的個人銀行業務，同時將全面結束其在俄羅斯的業務。花旗還宣布將尋求其在墨西哥的個人銀行、小型企業和中型市場業務的IPO。

財富 馬來西亞

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