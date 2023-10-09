恒大汽車 申請今日在港復牌交易

入股恒大汽車的紐頓集團對於交易的方案有疑慮要求重新談判，並暫停支付第二筆及第三筆過渡性資金，影響恒大汽車股票停牌多日，恒大汽車昨表示，已同意重新談判，並向港交所申請今日恢復股票交易。

恒大汽車在八月中宣布獲得中東資本紐頓集團五億美元戰略投資，另有人民幣六億元過渡性資金將分三筆到帳，交易完成後，紐頓集團將持有恒大汽車百分之二七點五股權，成為恒大汽車最大股東。

此前中國恒大、恒大物業三日在港交所復牌，兩股復牌後一度大漲。外界關注同為恒大系的恒大汽車預計今日復牌交易。

恒大汽車表示，在九月二九日接獲紐頓集團函件指出，鑒於恒大汽車九月二八日股票暫停交易，連同近期中國恒大集團發生系列變化，具有重大不確定性，進而會對股分認購協議及擬議交易帶來重大的不確定性。

紐頓函件表示，根據股分認購協議，恒大集團債務重組完成及其他一系列前提條件是十分重要的交割「先決條件」，據過渡期資金支持協議，目前股分認購協議項下先決條件無法獲得滿足的情況。紐頓集團對恒大汽車暫停支付第二筆及第三筆資金。

紐頓集團函件中指出，希望恒大汽車明確回覆股分認購協議中涉及的恒大集團債務重組方案需要進行重新調整，並有計畫推出新重組方案；另外，中國恒大集團、恒大汽車、債權人及相關方有意願在新的重組方案明確的前提下，對擬議交易方案所需的調整進行重新談判。

恒大汽車表示，公司五日對此前認購的紐頓集團發出回函，表示有意願與認購方針對擬議交易的方案所需的調整進行重新談判，將於適時根據上市規則及收購守則刊發進一步公告。