小犬襲粵港 深圳口岸停通關

颱風「小犬」侵襲中國大陸南方包括廣東及香港等地區。大陸氣象台昨繼續發布颱風黃色預警，多地公共運輸宣布停運、停航。其中，港珠澳大橋主橋昨下午臨時封閉。香港天文台昨晚改掛九號風球。香港機場管理局表示，預計全日有九十個航班取消，一三○個航班延誤。

香港天文台昨中午發出八號颱風風球，至昨晚七時改掛九號風球，意謂烈風或暴風之增強，為香港天文台警告訊號中第二高，僅次於十號颶風訊號。改掛九號風球後，港鐵即時暫停露天路段列車及輕鐵服務，當時有不少市民正使用港鐵服務，列車即時停駛，不少人被困在車站大廳。

香港天文台預料香港風力顯著增強，提醒切勿外出。颱風小犬正逐漸靠近珠江口一帶。受小犬影響，香港多處地區吹強風。與小犬相關的強雨帶正影響香港。天文台將根據風力變化，評估是否需要發出十號颶風訊號。

香港機管局表示，昨全日有八六○個航班，截至昨下午三時，有五二○班已離港或到港，預計昨全日有九十班取消，一三○班延誤。

深圳市政府口岸辦公室昨晚宣布，按照深港兩地協助機制，深圳灣大橋全線封閉通行，經深港兩地協商，自公告發布之時起，深圳灣口岸暫停通關服務。

據大陸氣象台消息，「小犬」昨中心位於廣東省湛江市徐聞縣東偏北方向約四五五公里的南海北部海面上，以每小時五至十公里速度向偏西方向緩慢移動，逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近。預計福建南部沿海、廣東中東部沿海、珠江口附近將有大到暴雨、局地大暴雨（一百至二百毫米）。

大陸廣鐵集團稱，已停運杭深、廣汕、梅汕等線路列車一○三列，其中動車組列車九十一列，普速旅客列車十二列。計畫對九至十一日過海（瓊州海峽）旅客列車採取停運、調整運行區段等措施。

海南海事局啟動防禦颱風三級方案，瓊州海峽客滾運輸航線將於九日前後停運。