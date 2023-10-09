碳酸鋰價探今年新低

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

受到供過於求影響，大陸鋰價跌跌不休，碳酸鋰期貨價格在最近兩個月內跌到每噸人民幣14.5萬元（約新台幣63萬元），來到今年新低，預估將有助於動力電池和下游的新能源車企獲利能力持續提高。

下游需求不振、市價高於成本，許多鋰鹽廠宣布減產，例如大陸碳酸鋰巨頭志存鋰業宣布在9月29日至10月25日進行檢修，預計10月碳酸鋰減量3,000噸左右；近期，四川、江西鋰鹽廠減產和停產檢修的情況開始增多。

8月以來碳酸鋰期貨價格一路崩跌，8月下跌18%，9月進一步下跌達19.7%；今年7月21日，碳酸鋰期貨上市首日的掛牌價為24.6萬元，換算起來，短短兩個多月內，鋰價跌去近人民幣10萬元，跌幅則高達39%。

現貨方面，3日生意社電池級碳酸鋰基準價為每噸人民幣17.5萬元，較9月初的每噸人民幣22.4萬元，單月跌幅超過20%。

證券時報報導，瑞達期貨研究員蔡躍輝表示，碳酸鋰現貨供應相對充足的現狀並未改變，隨著第2季開工率復甦，需求端的預期並沒有達到，造成現貨庫存積壓，致使碳酸鋰價格不斷下行。

蔡躍輝指出，短期基本面仍是供給偏多局面，且基本面對現貨價格的影響處於主導地位，因此判斷短期內期價仍會受到現貨價格走弱的影響，進行向下尋底的過程。

人民幣 庫存 台幣

延伸閱讀

金管會前三季開罰近2億元 銀行業坐穩「罰單王」

平均年度報酬高達68％！ 知名期貨外匯操盤手：用「古典線圖」六大特性看市場

從期貨市場屢戰屢敗的魯蛇到世界知名神級操盤手 他靠一本書變名利雙收人生勝利組

南亞科11日法說 談DRAM展望

相關新聞

小犬襲粵港 深圳口岸停通關

颱風「小犬」侵襲中國大陸南方包括廣東及香港等地區。大陸氣象台昨繼續發布颱風黃色預警，多地公共運輸宣布停運、停航。其中，港...

恒大汽車 申請今日在港復牌交易

入股恒大汽車的紐頓集團對於交易的方案有疑慮要求重新談判，並暫停支付第二筆及第三筆過渡性資金，影響恒大汽車股票停牌多日，恒...

大陸房市秋意濃 銀十不妙

大陸房地產市場沒有「金九」，「銀十」也恐落空。大陸地產諮詢機構中國指數研究院公布數據顯示，今年十一長假期間，大陸35個代...

上海生物醫藥產業 產值近2千億

「今年是上海重點發展生物醫藥產業的30周年。30年來，上海生物醫藥從工業產值不足50億元（人民幣，下同）的產業，成長為工...

冬天玩雪夏避暑 吉林拚5年旅遊收入破兆

吉林省副省長楊安娣7日在長春介紹，該省錨定打造世界級冰雪品牌和冰雪旅遊勝地、避暑勝地，力爭5年內實現旅遊總收入突破兆元（...

華為有望跨入衛星網路業務

大陸工信部推出新政策，要試點擴大開放增值電信業務，加大對民企參與行動通信轉售等業務和服務創新的支持力度，分步驟、分階段推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。