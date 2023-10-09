大陸房市秋意濃 銀十不妙

大陸房地產市場沒有「金九」，「銀十」也恐落空。大陸地產諮詢機構中國指數研究院公布數據顯示，今年十一長假期間，大陸35個代表城市日均房市成交面積較去年同期大減17%。

中指研究院發布最新報告顯示，大陸在今年中秋加上「十一」長達八天的連假期間，儘管各地方政府大推各項房市利多政策，但全國重點城市新房日均成交面積卻年減17%，較新冠疫情前的2019年同期降幅更高達24%，顯示整體市場信心尚未修復，樓市銷售旺季「銀十」開局格外平淡。

財新網報導，本次連假期間大陸全國樓市成交面積分化加劇，僅一線城市的成交面積較去年同期成長。

從中指研究院的數據顯示，上海及廣州分別成長159%及129%，但北京和深圳則較去年同期下降31%和46%。

中指研究院市場研究總監陳文靜補充，「十一」假期一些城市的核心板塊項目到訪量有所增加，但實際項目到訪量的轉換率並不理想，除核心城市或成熟區域熱度較高外，整體成交量表現一般。

報告指出，大陸多部委8月底發文將「認房不認貸」納入「一城一策」工具箱，同時將大陸全國首套、二套房自備款比率下限降至20%、30%，此後各地緊抓樓市「金九銀十」窗口期，不斷密集推出系列政策，但大陸9月樓市市場銷售規模仍處低位。

從市場交易數據來看，這些政策暫未能刺激樓市大幅回升。 9月，各線城市的商品住宅成交面積較前月回升，但年比仍均為下降，一線、二線和三、四線城市的成交面積分別較去年同期下降21%、16%和28%，絕對規模仍處於近幾年同期較低水準。

整體來看，「十一」期間中國大陸各地樓市表現不一，上海、廣州在樓盤供應端帶動下緩步回升，北京、深圳、成都、杭州樓市表現相對平穩，但市場持續性仍需觀察，短期市場依然有壓力。

陳文靜認為，房地產政策層面，考慮到目前市場恢復尚不明顯，短期內核心城市供需兩端支持政策或將繼續發力，後續的政策方向預計將集中在降低首套房和二套房自備款比率和房貸利率、放鬆限購、降低交易稅費等，藉以助力市場加快恢復。