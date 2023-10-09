冬天玩雪夏避暑 吉林拚5年旅遊收入破兆

吉林省副省長楊安娣7日在長春介紹，該省錨定打造世界級冰雪品牌和冰雪旅遊勝地、避暑勝地，力爭5年內實現旅遊總收入突破兆元（人民幣，下同）大關。

中新社報導，當天，吉林省召開全省旅遊產業高質量發展推進會，會議同步印發《吉林省旅遊萬億級產業攻堅行動方案（2023-2025年）》（簡稱攻堅方案）。

吉林省位於中緯度歐亞大陸東側，屬溫帶大陸性季風氣候，雨熱同季，冬季漫長，冰雪資源豐富。吉林省旅遊業快速發展始於2016年，並用7年時間實現了從旅遊資源大省向旅遊產品大省的轉變。

據楊安娣介紹，吉林是中國大陸第15個提出打造旅遊兆級目標的省分。在歷經疫情三年衝擊後，旅遊業進入了供需重構、生態重塑、體系重建、全面復甦的新發展階段。

據介紹，此番吉林省印發的《攻堅方案》，突出冰雪和避暑雙產業架構，以農文旅、商文旅、林文旅、體文旅等深度融合為主線，強調突破新領域、開闢新賽道。

楊安娣介紹，吉林省將著力發展冰雪旅遊、鄉村旅遊、森林旅遊、旅遊購物、都市休閒5個主導型千億級產業集群，以及邊境旅遊、研學旅遊、文化旅遊、體育旅遊4個特色型百億級產業集群。其中，冰雪旅遊力爭突破5000億元。

同時，推進空間集聚，建設3個旅遊總收入超千億元的市（州）。其中，長春市力爭突破5000億元，吉林市突破2000億元，延邊朝鮮族自治州突破1000億元；通化、白山、長白山力爭達到1000億元。

按照《攻堅方案》目標，吉林省2023年旅遊總收入達到5000億元，全面恢復至2019年水平；之後保持年均20%左右的增速，到2025年達到7200億元；力爭5年內實現旅遊總收入突破兆元大關。