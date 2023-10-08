能放大20到400倍！華為新專利可用手機當顯微鏡 監測細菌數量、衛生狀況

華為手機鏡頭有突破。IT之家報導，美國商標和專利局近日公示技術專利，華為獲得了一項手機顯微鏡技術專利，鏡頭與被拍攝物體的距離保持5毫米左右，便可以放大20-400倍，甚至可以識別拍攝對象的細菌數量。

華為於2021年疫情期間便提交該項專利申請，提供了更豐富的顯微鏡應用場景，還能識別細菌數量與提供衛生建議等。

資料顯示，該專利原理在硬體電子設備上配有2個基礎組件：一個是普通相機；另一個是微距相機，該微距相機採用平場消色差微型物鏡，光學分辨率為 2.Math.m。

在使用步驟上，先使用常規相機拍攝識別物體的場景和類別，如食物、手或餐桌等；再使用微距相機（Microscopic Camera）進行微觀拍攝，揭示此前圖像中的微觀訊息，包括細菌的種類和數量情況；接著設備會根據普通攝像頭的場景訊息和顯微攝像頭的微觀訊息進行綜合分析，來判斷物體的衛生狀況；最後，該技術可以通過文本、語音、振動或指示器等方式提供相關資訊，並提供改進和適當的衛生措施建議等等。

華為針對該專利還描述許多應用場景，比如食品安全保證，確保蔬果乾淨；可以確認廚房用具清潔度；也能確認手部清潔度，進行個人衛生評估；確保餐桌、兒童玩具檢查與寵物生活空間的清潔度等等。

事實上，在手機上試圖裝上顯微鏡不只華為，大陸手機品牌OPPO於2021年曾在Find X3 Pro手機中引入「顯微鏡」功能，可以實現60倍放大。