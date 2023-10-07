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BMW在大陸生產出口電動車 亦被歐盟納入反補貼調查

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
歐盟對大陸電動車啟動反補貼調查，BMW被歐盟要求提供在大陸生產出口的iX3車款相關資訊。（取自中國寶馬官網）
歐盟對大陸電動車啟動反補貼調查，BMW被歐盟要求提供在大陸生產出口的iX3車款相關資訊。（取自中國寶馬官網）

歐盟近日正式展開對大陸電動車的反補貼調查，BMW首席財務官默特爾（Walter Mertl）近日透露，歐盟已要求BMW提供其在大陸生產並出口的iX3車款的相關資訊，外媒指出，這顯然是反補貼調查的一部分，更證明歐盟調查範圍不僅限於大陸車企，更擴及有在大陸生產出口電動車的西方車廠。

據香港01引用彭博報導，默特爾6日表示，BMW正在填寫關於反補貼調查的問卷。BMW發言人補充表示，調查問卷要求提供從大陸出口的電動車的投資和製造能力等細節，且必須在一周內回覆。

報導分析，這項要求進一步證明，歐盟在評估大陸對電動車產業的支持力度時，不僅從蔚來汽車、比亞迪和上汽集團等大陸電動車製造商收集數據，還向在大陸設廠生產再出口往歐盟的西方車廠收集數據。報導更點出，美國特斯拉（Tesla）也是這次歐盟反補貼調查的對象。

歐洲是僅次於中國大陸的全球第二大電動車市場，這項調查可能會重塑歐洲內部的競爭態勢，並可能導致歐洲汽車製造商面臨潛在報復和反補貼措施。

BMW去年從大陸出口了1.5萬至2萬輛iX3 SUV。報導引述默特爾的說法指，「不僅是BMW會承受損失，這將影響到所有在中國開展業務的國際汽車製造商。」

歐盟於10月4日正式對大陸電動車啟動反補貼調查。歐盟官方稱，調查「將遵循嚴格的法律步驟，符合歐盟與世貿組織規則」，讓大陸政府和相關企業提出抗辯與證據。按歐盟規定，調查啟動後必須在13個月內完成，且歐盟可在調查啟動後9個月內，對大陸電動車施加臨時性反補貼關稅。

大陸商務部4日對此則表示「強烈不滿」，稱歐盟以公平貿易為名，行保護自身產業之實，並警告此舉將損害中歐經貿關係。

歐盟發動這項調查也引來「產生反效果」的質疑。陸媒中新社引述能源基金會首席執行官兼中國區總裁鄒驥分析指出，電動車、太陽能電池、鋰電池為大陸具代表性的新產業，其優勢在於產業鏈齊全、供應鏈保障，以及產品性價比，因此大陸電動車能累積出優勢，不是憑藉巨額補貼形成的。

歐盟 BMW 陸生

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