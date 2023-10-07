陸中秋十一8天假期共1181萬人次出入境 其中出境594萬人次

華為日前公告，根據其輪值董事長制度，自2023年10月1日起2024年3月31日，由胡厚崑當值輪值董事長，這也代表「華為長公主」孟晚舟，首次接班的第一個任期暫告一段落。由公司幾名高層像值日生一樣輪流擔任董事長，每次任期6個月，這就是華為獨有的「輪值董事長制」。這種特殊的管理制度，如何誕生？何以勝出？讓外界好奇。

2023-10-07 06:00