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陸中秋十一8天假期共1181萬人次出入境 其中出境594萬人次

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
深圳邊檢總站深圳灣邊檢站開足查驗通道 陸國家移民管理局微信公眾號
深圳邊檢總站深圳灣邊檢站開足查驗通道 陸國家移民管理局微信公眾號

根據大陸「國家移民管理局」微信公眾號通報，今年中秋、十一國慶假期全國邊檢機關共查驗出入境人員1181.8萬人次，日均147.7萬人次，較去年同期增長約2.9倍，是2019年同期的85.1%。

其中，入境587萬人次，出境594.8萬人次。查驗出入境交通運輸工具49.5萬架（艘、列、輛）次，較去年同期成長1.4倍。10月2日，出入境人員突破167萬人次，為假日期間單日最高。

移管局稱，依照國家移民管理局統一部署，全國邊檢機關全警動員，多措並舉保障中秋、國慶假期口岸通關順暢。一是提前預測並向社會公佈各口岸出入境人員流量高峰時段，提示、引導廣大出入境旅客合理安排行程，錯峰出行；二是科學組織勤務，加大警力投入，開足查驗通道，及時疏導出入境客流，確保通關高效順暢；三是深圳、珠海等地邊檢機關加強與港澳特區出入境管理部門聯絡協調，共同應對瞬時客流高峰，確保口岸通關安全有序。

國慶 移民 中秋

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