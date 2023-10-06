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華為推出最速超級充電樁 號稱1秒1公里

中央社／ 台北6日電
華為自2004年開始輪值制度起，陸續扭轉前幾年的發展瓶頸，奠定其全球行動通訊巨頭的基礎。美聯社
華為自2004年開始輪值制度起，陸續扭轉前幾年的發展瓶頸，奠定其全球行動通訊巨頭的基礎。美聯社

華為近日在中國四川省正式推出全液冷超級充電樁，最大輸出功率600kW，號稱電動汽車充1秒鐘即可跑1公里，為車主帶來充電如加油般的體驗。這比特斯拉超級充電站的250kW快了兩倍多。

華為數字能源3日宣布，「十一國慶」連假期間，在四川高海拔的3個服務區設立超充站正式上線，為新能源車主們提供「一杯咖啡，滿電出發」的極速充電體驗。

華為表示，此次上線的全液冷超充充電更快，1秒1公里，最大輸出功率600kW，最大電流600A；在高海拔區域依然能為新能源車主們帶來充電如加油般的體驗。

華為並表示，其全液冷技術確保設備的高可靠性，在高原區域實現耐高溫、耐高濕，防灰塵、防腐蝕等，適應沿線的多種複雜工況。

華為還強調匹配所有車型，來車即充。一次充電成功率高達99%，200至1000V充電範圍匹配所有車型，包括特斯拉、小鵬、理想等乘用車及貨拉拉等商用車。

陸媒快科技報導，600kW的充電速度，代表1小時可以充電600度，充100度電僅需10分鐘。

目前絕大多數的電動汽車、插電式混合動力汽車電池都不到100kWh，如果能夠一直保持在600kW的功率，不到10分鐘就可完全充滿，比手機快充還要快。

報導指出，目前市面上超充樁的普遍功率仍在300kW上下，特斯拉V3超充樁的峰值能達到250kW；保時捷800V高壓超充的峰值功率也達到270kW；小鵬的800V高壓快充最大功率480kW。

據科技網站Electrek報導，特斯拉今年推出V4超級充電站，顯示最大輸出功率達600kW，但功率輸出將會限定在350kW。

華為並未說明其全液冷超充站是否有功率輸出限制。過於快速的充電，將會減少電池壽命。

華為表示，未來將攜手合夥夥伴，持續加快建設全液冷超級充電站，實現「有路的地方就有充電」。

特斯拉 車主 電動汽車

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