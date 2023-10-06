大陸經濟增長放緩超預期 劉孟俊：「疤痕效應」需時間恢復

大陸經濟在後疫情時代增長放緩，包括零售、工業產出和投資均未能達到預期，加深各界對大陸經濟增長放緩的擔憂。學者認為，這是經濟「疤痕效應」，短期大陸經濟仍存在的風險，分別是房地產行業的債務危機、美中對抗或兩國經濟脫鉤。

中華經濟研究院大陸經濟研究所所長劉孟俊指出，無論是修復家庭債務也好，修補企業債務投資等，都需要一段時間，「大陸經濟復甦仍將持續，『疤痕效應』在相當長的時間內會影響大陸經濟的消費、投資、勞動力市場，導致經濟復甦動力不足。」

至於近期大陸房地產頻傳出暴雷，劉孟俊認為，大陸國家主席習近平，一直主張是從依賴房地產的投資轉向實體經濟，換句話講是希望扭轉過去經濟偏向於賺快錢。

前陸委會副主委、東華大學榮譽教授高長分析，後疫情時代，大陸三駕馬車（投資、消費、出口）欲振乏力，因此大陸經濟將有四大不確定性，分別是全球經濟衰退、美中戰略的競爭造成經濟的脫鉤、人口的負增長影響到勞動力的供應，以及經濟成長動能不足造成出口衰退拖累整替經濟復甦動能。

因此高長觀察，短期大陸經濟存在的風險，分別是房地產行業的債務危機、美中對抗或兩國經濟脫鉤。「大陸到現在推出很多經濟措施，結果不如預期，因為消費者和投資者都沒有信心，此外國際經濟狀況不好，出口現在表現不好，除非大環境轉變，否則靠出口拉動經濟會很困難。」

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰表示，台灣安全在過去幾十年來，沒有如此重要過，關鍵在美中關係上，現階段美中是對抗關係，但美國最近已經在避險，「台灣要做沒有美國出兵協助的打算，美國不再無償壓倒性援助，即使烏克蘭也一樣。」

淡江大學兩岸關係研究中心6日舉辦「台海地緣戰略下的兩岸與國際關係」學術研討會，由淡江大學國際副校長陳小雀主持，上午邀請中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰以「美國大選、美中關係與印太致序展望」為題進行專題演講。

當天分三場次主題研討，第一場次為大陸情勢，由淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳主持、第二場次為兩岸關係，由淡江大學一帶一路研究中心主任陳建甫主持、第三場次為區域安全，由政治大學研究所名譽教授邱坤玄主持。