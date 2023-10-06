融創百億美元境外債 重組獲准

大陸房企融創中國百億美元境外債重組計畫昨天獲香港法院批准，成為首家掃除此類債務重組最後關鍵障礙的重點大型陸資房企。外界認為，融創完成境外債重組若能進而「鹹魚翻生」，將給大陸其他民企帶來參考價值。受消息激勵，融創中國五日在港股價一度升近百分之十。

香港法院批准已為融創落實境外債務重組鋪平道路，中國恒大等陷入債務困境的房企仍尋找可行的債務重組方案。

香港經濟日報報導，融創中國在九月舉行債權人會議，並投票是否批准境外債務重組方案，共有二○一九名債權人針對債券本金及應計未付利息總額九十九點二三億美元進行投票，債權人數通過率為百分之九十九點七五，債務總額通過率為百分之九十八點三。

重組方案獲法院通過前，融創已完成幾項重點大事，包括二○二三年一月總計人民幣一六○億元的境內債展期通過、四月十三日股票復牌、境外債重組通過。

第一財經報導，如果方案順利實施，融創近百億美元債務將分成「降槓桿」、「留債展期」兩種方式進行重組。其中，通過「債轉股」方式削債將超四十五億美元，大幅緩解流動性壓力。就剩餘債務，融創將發行新票據進行置換，期限二年至九年不等，票面利率百分之五至百分之六點五之間，也可換取二至三年緩衝空間。

為何融創境外債重組能獲通過？鏡鑒咨詢創始人張宏偉分析認為是多方博弈的結果：一是大陸認房不認貸、取消限購等政策組合拳落地，提供以一二線城市布局為主的融創帶來銷售復甦機會；二是境外債權人需要利用市場復甦機會，盡快拿到本金和利息，儘管重組後本金和利息會打折或延期；三是融創管理層在市場出現機會時與債權人積極談判，因此獲得同意。