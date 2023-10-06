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俄原油擴大輸陸 增加北極航線

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

因為入侵烏克蘭遭西方制裁的俄羅斯，正加重對中國大陸的貿易依賴。根據大陸海關總署統計，大陸今年上半年從俄國北極航道進口的原油量較去年同期增加百分之十一點七，平均每日二一三萬桶，如今北極航道也成為中俄擴大能源貿易的運輸通道之一。

中俄主要通過陸上的「東西伯利亞太平洋石油管道」或是海運進行原油貿易，美國之音報導，今年以來，大約有十幾艘載有俄羅斯石油的俄國船隻經由北極航線駛往大陸，根據統計，除了二○二二年底的一次試航外，之前數年並沒有石油通過北極運往大陸。

智庫「北極研究所」創辦人洪佩特指出，隨著西方經濟制裁減少了對俄國原油的需求，且大陸願意購買俄國原油，「以前流向歐洲的資源現在已轉移到亞洲，特別是中國」，與此同時，「莫斯科正在向北京打開北極大門」。

北海航線是北極海域的通道，沿著俄羅斯海岸從巴倫支海延伸到白令海峽，也是大西洋和太平洋之間最短的海上通道，航程相比通過蘇伊士運河的傳統路線還快上百分之三十。由於氣候變遷使沿途冰層減少，船隻通過北極海變得容易，俄羅斯正力拚二○二五年在北海航線全年航行。

不過，運油船舶通行量增加也提升了環境風險。報導稱，俄羅斯正使用未加強防冰能力的油輪，一名美國極地研究所專家擔憂地表示，如果俄羅斯東部北極海地區發生石油洩漏，將漂至美國。

在中俄邊境城市，從卡車排成長龍的景象，也能感受到兩國貿易的繁榮。日經新聞報導，儘管中俄邊境海關今年改為廿四小時開放，海關仍擠著滿載貨櫃的卡車。

俄羅斯總理米舒斯京五月訪問大陸時曾誓言，今年中俄貿易額將達到創紀錄的二千億美元。據大陸海關總署統計，今年前八月中俄進出口總額已達到一五五一億美元，年增長百分之卅二。其中，大陸從俄羅斯進口八三二億美元，年增百分之十四，原油、煤炭和天然氣等能源相關產品便占了整體的七成。另一方面，大陸成為俄羅斯汽車和家電等進口的重要來源。

俄羅斯 北極 海關

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