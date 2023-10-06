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香港樓宇買賣 9月不到4000宗

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

香港特區政府土地註册處4日公布，2023年9月份送交土地註册處註冊的各種類樓宇買賣合約有3893份，為今年首度降至4000宗以下，比上月則減少16.5%。

中新社報導，上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約有2862份，比上月減少11.9%。今年9月份的樓宇買賣合約總值298億港元，比上月減少14.7%，其中住宅樓宇買賣合約總值228億港元，比上月減少20.5%。

香港利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，9月份數據反映8月中旬至9月上旬樓市狀況，成交量創9個月新低，主要是由於本地銀行增加按息，令沉寂的樓市雪上加霜。 　　

陳海潮指出，9月份一手私人住宅成交以中低價單位為主，成交額不高；二手私人住宅受一手私人住宅低價開售影響，加上9月初一連兩周遇上極端天氣，市場停市，交投低迷，導致整體私人住宅市場不景氣。至於非住宅市場（工廈、店舖及車位）則價量齊挫。 　　

陳海潮表示，近月整體樓宇買賣反覆偏淡，加上9月中起本地主要銀行紛紛大加按息，而美息或仍未見頂，令準買家入市意欲下降。而且，特區政府新一份施政報告即將發表，市場正等待新政策方向再決定是否入市。

香港 主管

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