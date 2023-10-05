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洗產地？ 美豬偽標成加拿大、英國豬 查獲15萬公斤

首張超深水三維地質勘探圖 發布

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國海油3日發布消息，「海洋石油720」深水物探船搭載中國大陸自研海洋拖纜地震勘探採集裝備「海經」系統，首次完成超深水海域地震勘探作業，發布了中國大陸首張超深水三維地質勘探圖，標誌著中國深海油氣勘探關鍵核心技術裝備研製取得重大突破。

中新社報導，拖纜地震勘探技術是世界上探測海底地質結構最直接、最經濟、最高效的方法。通過物探船搭載的成套拖纜裝備「犁」過海面，以地震波信號實現對海底地層的「CT掃描」，從而看清海底的油氣儲層。

「海經」是中國自主研發製造的首套拖纜模式地震勘探成套採集裝備，由震源控制、拖纜採集、綜合導航以及定位與控制等多種裝備系統組成，突破了進口設備22米作業水深的沉放深度限制，實現了從小道距到常規道距全系列覆蓋，具備2赫茲超低頻頻率信號採集能力，提高地震資料分辨率。

據中國海油技術專家阮福明介紹，「海經」可透過3000米水深，精細刻畫萬米地層的複雜地質結構，裝備整體性能滿足了當前海洋石油勘探要求。     　　

中國海油表示，中國已探明油氣儲量中，40%的海洋油氣資源蘊藏在深水區。此次作業位於珠江口盆地3000米超深水區塊，是中國首次在水深超過3000米的超深水區域開展三維地震勘探。

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