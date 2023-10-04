歐盟對陸電動車反補貼調查 中國機電商會批：擾亂市場

歐盟4日發布公告對大陸電動車啟動反補貼調查，中國機電產品進出口商會隨即發表聲明表示強烈反對，並指此舉是嚴重的貿易保護行為、擾亂電動汽車行業正常市場秩序，強調只有中歐汽車產業之間開展合作、互利共贏，才符合彼此根本利益。

中國機電產品進出口商會4日晚間發布聲明，對歐盟執委會當天啟動的中國大陸電動車反補貼調查表示強烈反對，認為這不僅會擾亂電動汽車行業正常市場秩序，損害歐洲廣大消費者利益，更會影響全球綠色產業的健康可持續發展。

聲明強調，多年來大陸電動汽車行業「依靠自身不懈努力」，在產品研發和技術創新上下功夫，同時也憑藉自由競爭和完備的供應鏈體系累積優勢、獲得不斷發展，為包括歐洲在內的全球消費者提供了綠色、環保、高性價比的電動汽車，得到了廣大消費者的高度認可。

聲明還指，中歐汽車產業鏈多年來已形成共融互通的發展格局。大陸是歐盟重要的燃油汽車出口市場，也是歐盟汽車企業投資的重要市場。大陸電動汽車產業從歐盟企業採購大量零部件，一些大陸車企和電池企業還在歐洲投資設廠，將工作崗位和產業技術帶到歐洲。「歐方當前調查將對雙方汽車產業利益交融的良好勢頭造成衝擊，破壞雙方乃至全球的汽車產業鏈供應鏈的穩定」。

中國機電商會最後呼籲歐方，秉持開放合作態度，以對話促交流，以合作促發展，審慎使用貿易救濟措施，支持中歐汽車產業在產品研發、技術進步、智慧財產權保護、投資便利化等方面開展全面合作。

中國汽車工業協會也於4日發文表示遺憾和堅決反對，文章強調大陸市場是眾多歐盟車企最大的海外市場，歐盟車企也都見證了中國電動汽車產業的成長之路。「中國電動汽車市場是競爭非常激烈的市場，絕不是靠補貼來支撐保護的，這是非常清楚的事實」。

文章指控歐盟罔顧這一事實、堅持發起反補貼調查，是「明顯的保護主義行為，必將給全球電動汽車的發展蒙上陰影，延緩包括歐盟在內的全球電動汽車行業的發展進程，對全球碳中和進程造成不利影響」。

此前，中歐經貿高層對話甫於9月25日在北京舉行，當時中國汽車工業協會就發文指出，大陸代表於會談中提到，希望歐方審慎使用貿易救濟措施，鼓勵以電動汽車為代表的新能源行業深化合作，為中歐正常貿易往來和綠色可持續發展創造良好環境。