陸房市政策有沒有用？ 花旗：成效要到11月才能反映

隨著大陸9月房市數據出爐，外資機構也提出相關研報。瑞銀研報指出，隨着大陸房產政策持續和預期進一步放鬆、家庭收入增長溫和復甦，料房地產銷售將在未來幾個月逐漸穩定在低水平，房地產活動將在明年收窄跌幅；花旗研報則指出，大陸9月房市銷售只有輕微增長，需要繼續評估，直至11月才可真正反映政策成效。

花旗研報指出，大陸官方政策重點輕微轉向容許某程度的價格彈性，藉此推動成交。與14年10月至15年12月的政策放寬週期比較，這次二線城市政策放寬較快及更廣泛，部分買家等待再有新措施，例如下調按揭利率下限、放寬一線城市郊區限購等。

花旗認為，房市可持續的需求復甦取決於對居民對工作及薪酬的預期、樓價穩定、對發展商交付信心。

瑞銀對今年大陸房市平均增長預測為2023年房地產銷售將下降10%，2024年將再跌5%至10%；在今明兩年新開工量將下降25%及10%，房地產投資降幅為10%及5%。

瑞銀在8月7日至30日進行大陸住房調查，結果顯示，未來兩年的購屋意向從今年3月的23%和去年8月的30%，進一步下滑至今年8月的18%，這是自2015年以來的第二低數值。

瑞銀指出，受訪者對政策寬鬆的意識有所提升，房貸審批更加容易，房貸利率也較低。然而，直到8月底，房地產寬鬆措施一直是漸進和零碎的，在最新的調查中未能重振市場情緒和購房意圖。

瑞銀投資研究高級中國經濟學家張寧表示，該行認為中國自8月底以來加速放鬆房地產政策，可能有助於支撐市場情緒，尤其是在一線城市。

儘管大陸有關部門積極推出相關政策（認房不認貸、降低首套房首付比等）救市，大陸市調機構9月數據顯示房企銷售恢復態勢似乎未如預期。克而瑞數據指出，今年9月，百強房企共計完成操盤銷售金額4,042.7億元，創下5年來最低值，此前2020年9月，百強房企共計完成銷售操盤金額11,905.6億元，幾乎是現在的3倍。

另一家市調機構中指研究院數據，今年1-9月TOP100房企銷售總額年減10.3%，降幅相比上月擴大1.7個百分點。其中TOP100房企9月單月銷售額雖然月增24.8%，但年減24.1%。