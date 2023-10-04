哈爾濱房企組團到南京賣樓 5000套賣出0個

在三亞持續多年把房子賣給前來過冬的東北人之後，東北的房企意識到，他們也該把房子賣到南方。哈爾濱房企上月就到南京舉辦推介活動，13家房企帶去21個房地產項目和近5,000套房源，主打適宜旅居避暑，惟最終成交量為零。

《中國新聞周刊》報導，哈爾濱市的房地產項目上月走出黑龍江，到南京參加為期3天的房產推介活動。這是哈爾濱首次在異地舉辦房產推介活動，房企銷售反復提到「夏住哈爾濱」「清涼地產」等賣點，強調哈爾濱是一個適宜旅居避暑的城市。

房企亦拿出多種優惠，有項目提供最高50萬元（人民幣，下同）優惠，有項目推出送家裝送清潔服務、送成交客戶往返機票的活動，還有項目喊出特惠折扣貸款9.2折、全款9折、成交送26,666元家電禮包。

不過，黑龍江省暨哈爾濱市工商聯房地產商會副會長、濱江地產總經理馮建鋼發現，雖然南京市民認為哈爾濱的房子確實便宜，但幾乎沒有人表現出強烈的購買意願。昆侖地產總經理吳剛也注意到，在展會駐足的主要是老年人，他們大多會先問一問哈爾濱的房價，然後好奇哈爾濱房企為什麼要到南京來賣房子。

上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進認為，在哈爾濱乃至整個東北房地產市場的表現不算特別好的情況下，哈爾濱開始「把房子賣到南方去」，是政府在尋找一個突破口，直白一點來說，就是要搶客戶。

數據顯示，去年哈爾濱新建商品房總成交量較高峰期縮水70％。據上海易居房地產研究院今年6月發布的《百城住宅庫存報告》，哈爾濱新建商品住宅的存銷比達到45.3，這意味著在不新建住房的情況下，將現有商品住宅賣出去還需要約46個月。