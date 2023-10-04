陸房企再暴雷 中駿集團正式違約 18億美元境外債券將停牌

大陸房企中駿集團4日午間在港交所公告，公司未能根據3月22日簽訂的銀團貸款協議支付已到期的本金和利息共約6,100萬美元。因此將申請共計18億的美元境外債券停牌。主因在於第二季集團銷售持續下滑，流動性日益嚴峻，境外兌付債務壓力持續增加。即使竭盡全力，流動現金及銀行存款可能無法履行當前和日後義務所需。

中駿集團擬申請自5日起暫停2024年4月到期7.375%優先票據、2024年9月到期5.95%優先票據、2025年5月到期7%優先票據、2026 年2月到期6%優先票據等交易，總計18億美元本金，直至另行通知為止。

公告提及，2021年下半年以來，大陸房地產行業面對前所未有的挑戰。受到經營環境日益惡化及融資困難的影響，許多民營房企面臨流動性偏緊的狀況。該集團已實施加快物業銷售、延長債務期限及爭取新的融資來源、推進資產處置及嚴控費用等不同措施來減輕流動性資金壓力。

公告指出，未支付貸款可能會導致集團債權人根據相關融資的相應條款要求加快償還債務及/或採取行動。截至公告當日，集團尚未收到有關境外債權人要求加快償還債務的任何通知。

中駿集團稱，集團仍繼續保持正常業務營運，並將盡快委聘外部顧問針對現在的資本結構及流動性進行評估，且探索可行的全面解決方案。同時計劃積極與境外債權人溝通，爭取他們的支持和理解，以期友好解決債務問題。

自2022年至公告之日，中駿集團已償還境外債務本金和利息共約15.6億美元。

中駿集團1987年創辦於上海，主要專注於房地產開發及相關業態的綜合性城市運營服務，該集團於2010年2月在港交所上市。位居大陸房地產開發企業30強，同時連續七年入選「財富中國500強」。

中駿集團2022年財報顯示，2022年收益年減29.2%，股東應佔溢利年減46.4%。據中房報3月報導，公司管理層介紹，公司堅守「零違約」記錄，2022年年內累計償還境內外公開債務近115億元，進一步降桿槓。

今年3月，中駿集團還發布票據回購公告，截至3月29日， 該公司已在公開市場上購回本金額2.07億美元2023年4月到期的5億美元利率為7.25%的優先票據，相當於原先發行本金總額的41.3%。