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「金九」落空 陸房市創近5年新低

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸房市示意圖。 中通社
大陸房市示意圖。 中通社

為拯救疲弱房市，中國大陸自七月底以來，多地房地產調控政策大幅放寬，市場普遍期待房市再現「金九銀十」的傳統銷售旺季，然據市場研究機構克而瑞近期發布的數據顯示，今年九月大陸百強房企共計完成銷售金額四○四二點七億元（人民幣，下同），年減近三成，創下近五年新低，也僅為二○二○年九月的三成四，宣告「金九」期待落空。

有分析指出，房市新政僅暫時利好一線城市，且伴隨著恒大集團等房企巨頭陷入債務危機而持續低迷，整體信心不足，加上購買力仍不足，整體房地產市場復甦力道趨緩。

財新網報導，大陸多家房企自二○二一年下半起出現「爆雷」，此後房市即呈現下行。直至今年初，大陸房市才好不容易暫時迎來「小陽春」，但從今年第二季開始，又急速下跌。

市場機構中指研究院發布經季節調整後的數據顯示，今年四月起，大陸百強房企銷售額連續五個月出現下跌。

今年九月，大陸百城新建案平均價格為每平方公尺一點六一萬元，比前月微漲百分之○點○五，但中古屋平均價每平方公尺一點五五萬元，較上月再跌百分之○點四四，已是連續十七個月下跌。

中共政治局在七月底會議上表示，要適應房地產市場供需關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具。

此後大陸各地陸續放寬房市調控政策，迄今已有四十多城落實「認房不認貸」。例如武漢、合肥等十多城市全面取消限購，再加上降低自備款比例、存量房貸利率調整等政策推出，市場普遍期盼房市能再現「金九銀十」的傳統銷售旺季。但近日公布的多項數據卻顯示，房市的「金九」並未如預期出現。

第一財經引述某房企負責人稱，近來市場表現在意料中，僅有部分城市放開限購等政策，而且目前只有少數城市有實質作用。另一央企行銷部人士直言，政策利好只對上海、北京出現一點效果。

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