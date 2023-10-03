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大陸民眾旅遊風格變了？ 十一長假機票價格意外崩跌

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸十一長假機票崩跌引發討論，分析認為，主因在於運力超過機票預訂率導致供過於求所致。中新社
大陸十一長假機票崩跌引發討論，分析認為，主因在於運力超過機票預訂率導致供過於求所致。中新社

大陸迎十一長假，多地旅遊傳出捷報，但指標之一的機票價格卻出現異常現象。央視新聞報導，2日開始大陸部分航段的機票價格與節前相比出現大幅下降，例如上海飛往成都的機票，價格降幅達到80%。分析認為該現象主因在於運力過剩以及消費者出行方式的改變，相較長途旅遊，中短途更受青睞。

央視新聞指出，出現機票價格下降以長途旅行為主。北京飛往蘭州、西安的機票價格降幅為79%；上海飛往成都的機票價格僅需人民幣220元（約新台幣987元）；廣州飛往北京的機票價格僅人民幣355元（約新台幣1593元）。

界面新聞報導，觀察線上旅行社（OTA）平台機票價格可以發現，許多航線的價格目前確實非常便宜。以北京-烏魯木齊為例，3日北京出發前往烏魯木齊的機票最低僅需人民幣448元（約新台幣2010元），比火車臥鋪價格還便宜。

大陸旅遊平台同程旅行數據顯示，2日至3日為假期機票價格低點，大陸國內機票均價較假期高峰時段下降超三成。

機票價格下降引發民眾熱議，甚至登上熱搜。低價機票讓原本基於成本而不考慮出遊的民眾，動了「來一趟旅行」的念頭。

為何假日期間的機票價格會降低？綜合大陸媒體分析，主因來自運力過剩。航旅縱橫大數據顯示，中秋十一長假期間，計劃執行總航班量近14萬班，日均航班量比2019年同期增長約20%；但截至9月25日，中秋十一期間的機票預訂量僅基本恢復至2019年同期水平。換言之，預定量漲幅並未跟上運力漲幅。

事實上，目前大陸中秋十一長假期間機票已調漲過，航班管家數據顯示，大陸國內線經濟艙價格比2022年十一長假增長四成以上，較2019十一假期增長一成以上，顯示今年以來機票價格相對高。

某在線旅遊平台公共事務部總監陳理楠通過央視指出，十一出行更多集中在中短途旅行，今年乘坐高鐵包括自駕的旅客越來越多，所以價格「跳水」是正常的市場浮動現象。

機票 北京 十一長假

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