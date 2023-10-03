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中巴貿易關係拉緊 巴西首次實現人民幣本幣交易

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國和巴西貿易近日已實現首次人民幣本幣交易。（新華網）
中國和巴西貿易近日已實現首次人民幣本幣交易。（新華網）

據陸官媒中新社報導，中國大陸與巴西9月28日在貿易上首次實現人民幣計價、結算、融資和本幣直兌的全流程閉環交易。而首次試水的是巴西埃爾多拉紙漿多公司（Eldorado Brasil），其產品約40%銷往大陸。

報導指出，中國銀行（巴西）有限公司透露，中巴貿易已首次實現本幣交易的全流程閉環交易。9月28日，中銀巴西成功為巴西當地企業辦理人民幣信用證貼現業務，並即時兌換為巴西雷亞爾入帳，在中巴貿易史上首次實行人民幣計價、人民幣結算、人民幣融資和人民幣直接兌換雷亞爾的全流程閉環操作。

報導提到，巴西首次試水的是於2010年成立的巴西埃爾多拉多紙漿公司（Eldorado Brasil），是巴西紙漿工業領域最具競爭力的企業之一，產品當中逾40%銷往大陸。

此前，8月時，巴西埃爾多拉多紙漿公司出前43箱紙漿至大陸青島，9月，中銀巴西收到進口商開立的人民幣延期付款信用證，隨後通知巴西埃爾多拉多紙漿公司，並完成對貨運單據和信用證的審核，於9月28日為公司辦理人民幣信用 證貼現業務，幫助出口商提前收到人民幣貨款。

此外，該公司於今年8月份已接受大陸廈門某進口企業採用人民幣作為合約計價貨幣，並指定中銀巴西為收款行，試用人民幣結算。

另，據巴西外匯管理規定，中銀巴西即時將收到的人民幣直接兌換為雷亞爾入境巴西，匯入客戶本地帳戶，實現了從貨物交易的人民幣計價，到資金交易的人民幣結算、融資和本幣直兌 的全流程閉環操作。

人民網此前曾報導，今年4月份，巴西總統魯拉訪華期間，中巴兩國簽署合作諒解備忘錄，推動本幣貿易。有業界觀察人士認為，此次本幣交易作為中巴貿易真正實現本幣計價、結算的首例探索，為巴西出口商提供了人民幣結算一站式解決方案，是中巴貿易史上一個里程碑事件，亦必將為更多的企業採用相同的方式實現本幣結算提供範例和路徑。

巴西 人民幣 信用 中共

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