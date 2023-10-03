陸大閘蟹豐收 價格腰斬

目前正值中國大陸大閘蟹集中上市時期，在河南鄭州的各大海鮮批發市場，今年大閘蟹的價格較去年同期下降將近一半，但品質也好於往年。

央視財經報導，中秋加上「十一」雙節期間，鄭州各大海鮮批發市場大閘蟹的銷量一路走高，九月初剛上市時，有業者每天才賣幾百斤，現在最高一天就能賣五千斤（約兩千五百公斤）。

有業者表示，由於今年大閘蟹產地養殖面積擴大，加上螃蟹大豐收，供應充足，價格較去年同期下降超過百分之四十。

鄭州某海鮮批發市場業者董衛峰說，比去年基本上要便宜一半，去年二點五兩母蟹最高峰時賣到一斤一二○元（人民幣，下同），今年最高峰時最多賣到一斤六十五元。三兩母蟹去年最高賣到一斤一四○、一五○元，今年價格始終在一斤七十元。

大陸現在許多地方都能養殖大閘蟹，導致供應量大增。新疆天山網日前報導，新疆阿勒泰地區二○一七年開始養殖大閘蟹，但過去一般都只供應新疆本地市場，幾乎沒有賣到其他省分。今年透過電商平台，開始銷往大陸各地，並號稱保證下單後四十八小時到貨。

大陸今年大閘蟹價格普遍大跌，老饕最愛的陽澄湖大閘蟹今年雖也盛產，但跌幅相對較小。

中國經營報指出，今年的陽澄湖大閘蟹也豐收，據陽澄湖大閘蟹產業人員透露，今年可以說是三年來陽澄湖大閘蟹產量最大的一年，主要得益於氣候條件穩定和精緻化養殖。

報導說，今年陽澄湖大閘蟹的銷售價格比往年約下跌百分之十。