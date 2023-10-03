踩雷地產股 38歲中國巴菲特突傳死訊

中國大陸私募圈近日驚傳，被稱為「中國巴菲特」的卅八歲私募基金負責人、善祥基金董事長關善祥突然過世，旗下基金產品將進入清算。據悉，目前這些基金都處於嚴重虧損狀態，平均虧損逾六成。陸網盛傳，善祥旗下基金巨虧原因在於關善祥生前重押地產股。

善祥基金官網九月廿八日公告，旗下深圳市灝四方資產管理有限公司的日常運營遭遇不可抗力因素，為保障持有人的切實利益，公司定於今年十月十八日為系列基金產品的終止日。之後，大陸私募圈就傳出關善祥已過世的消息，但具體死因不明。

綜合每日經濟新聞、券商中國等報導，關善祥一九八五年出生，廣東佛山人，家族世代務農，小時家境貧寒。進入股市與其父親有關。一九九七年大陸股市迎來牛市，但關善祥父親卻因炒股虧損人民幣五萬元。

父親投資失利讓當時只有十二歲的關善祥對股市產生了好奇和思考。當時他恰巧讀到美國大亨保羅．蓋帝（Jean Paul Getty）的「我怎樣賺了一億美金」書籍，該書核心觀點就是強調複利的力量，這也開啟關善祥的投資和致富之路。

關善祥信仰價值投資，號稱以卅萬元本金賺到上億元身價，透過股票投資，廿八歲就實現財務自由，並正式開始他的全職投資生涯。他還曾出版關於投資的書籍，鼓吹踐行價值投資之道。

至於何以訴求價值投資與長期投資還會出現巨虧？網上盛傳這與關善祥踩雷大陸地產股有關。北京青年報指出，關善祥的投資收益主要來自於大型地產商「融創中國」，或與其早年透過重押房地產賺得人生第一桶金有關。券商中國也稱，關善祥主要投資的項目就是地產股。