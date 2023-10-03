中國恒大 在港交所申請今復牌

中國恒大、恒大物業昨晚在港交所公告，申請於三日上午復牌（恢復交易）。而同樣在九月廿八日一起停牌的恒大汽車，至發稿前未有復牌公告。有分析認為，這是恒大集團在創辦人許家印被捕之後，對外釋出公司經營狀況正常的訊號。

中國恒大公告指出，公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。董事會認為公司目前不存在需要公布的其他內幕消息，因此申請復牌。

九月廿七日收盤時，中國恒大跌百分之十九，總市值四十二億元（港幣，下同）；恒大汽車跌百分之廿，總市值六十一億元；恒大物業跌百分之十四點五，總市值六十四億元。三家恒大系公司總市值，僅剩一六七億元。

在許家印和多位高管被帶走調查後，恒大已經遇阻的境外債重組再添變數，其境外債總額超過一九○億美元。

財聯社報導，恒大境外相關債權人九月廿八日透露，收到通知稱境外債可恢復正常交易，但是否意味之前談的重組方案已失效需重談，還是存在其他可能性，仍不得而知。

至於許家印究竟犯了什麼罪？北京安劍律師事務所律師周兆成向陸媒表示，目前尚不清楚，如果因為許家印的犯罪對恒大及投資者造成損失，未來除了刑事責任外，民事賠償責任也逃不了。

此外，華爾街日報昨引述知情人士表示，北京當局正調查他是否試圖在公司財務困境下，將資產轉移海外。報導指出，恒大是大陸房地產泡沫爆破三年後，努力重新站穩腳跟的眾多房地產商之一，不過其數十億美元債務重組計畫已告失敗。

騰訊新聞日前則披露，許家印「前妻」丁玉梅在得知有企業家因許家印而遭到控制後，隨即離開香港。在此之前，她一直在香港協助相關機構進行恒大集團的債務重整。暫不知道丁玉梅現在身在何處。

早前，許家印就被指與丁玉梅「技術性離婚」，藉此由丁玉梅獲得恒大的巨額分紅。