海南離島免稅即購即提 實施半年銷售達17億元

海口海關10月1日表示，海南離島免稅「即購即提」、「擔保即提」新提貨方式落地實施已滿半年，海關共監管「即購即提」銷售金額17億元（人民幣，下同），購物人數87.3萬人次；「擔保即提」銷售金額4137萬元，購物人數408人次。 中新社報導，自今年4月1日起，海南離島旅客憑有效證件和離島信息在離島免稅商店（不含網上銷售窗口）購買免稅品時，可對單價超過5萬元（含）的免稅品「擔保即提」，可對單價不超過2萬元（不含）且在公告附件清單內的免稅品「即購即提」。根據規定，以「即購即提」方式在離島時海關不驗核實物，以「擔保即提」方式離島後退還擔保金。

海關稱，受益於提貨新規的實施，遊客提貨方式選擇更多、速度更快，為海南離島免稅注入新的活力。海南島內免稅店顧客在選購商品只要滿足「即購即提」條件，在核對航班信息和身份信息，並確認「必須帶出島」的信息後，即可拿著免稅品離開。

海口海關口岸監管處副處長郭建盟說，海關做到免稅品全流程監管風險可控，充分保障各大熱銷產品備貨充足、即時上架，保障更多的遊客能享受政策利好。