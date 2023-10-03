亞運激發經濟活力 浙商搶抓商機

作為民營經濟大省，在本屆杭州亞運會中，浙江大大小小的民營企業積極搶抓亞運商機，在自己的賽道上奮力拚搏。

中新社報導，杭州亞運會開幕式上，甲醇點火等「黑科技」，引燃全場激情；賽場外，一隻隻別出心裁的運動員箱包等「亞運周邊」，備受熱捧。這一幕幕場景，離不開浙商的匠心和智慧。

在杭州亞運會的176家贊助企業中，來自浙江的就有108家，相關直接或間接參與的民營企業更是不計其數。一方面，這體現了浙企積極參與國家大事要事的熱情。改革開放45年來，浙江堅定不斷優化營商環境，為民營企業成長提供了沃土。目前浙江市場經營主體總量已破千萬。另一方面，這也是一次科技與實力的比拚—，杭州亞運會開幕式上，「數字人」點燃主火炬，全場沸騰。

「台上一分鐘，台下十年功」。為了這一高光時刻，吉利控股集團默默耕耘已久。亞運會主火炬使用的零碳甲醇燃料，正是由吉利投資建設的全球首個十萬噸級綠色低碳甲醇工廠生產，並由吉利遠程甲醇動力重卡提供運輸保障，這也是大型體育賽事首次使用排放清潔、可再生的零碳甲醇燃料。

吉利控股相關負責人表示，吉利在甲醇能源製備、甲醇能源輸配送體系、甲醇車輛應用等方面進行了近20年探索。吉利投資建設的甲醇工廠，每年可生產零碳甲醇11萬噸，可資源化利用二氧化碳16萬噸。

新能源智能化轉型之下，吉利控股實現了新的突破，2023年上半年新能源汽車銷量同比增長62%。「吉利攜手亞運，不僅是對家鄉舉辦亞運盛事的積極支持，更是對亞運精神的高度認同」。該負責人表示。

除頭部企業以外，量大面廣的中小微企業也能分享亞運經濟紅利。杭州亞運會開幕式尾聲，一場桂花雨，馥郁沁人，盡顯江南浪漫，博得許多觀眾好感。

場內並無金桂，何來芬芳？奧秘就在一個個小小的黑盒子中。負責產品研發的浙江美通香薰科技股份有限公司董事長徐力表示，像這樣的黑盒子在杭州奧體中心體育場「大蓮花」內藏了200個，如同200個擴香器。兩年時間裡美通香薰為杭州亞運會特別調製了5款香味，融合現代與傳統，讓更多消費者感受嗅覺科技的魅力。

「辦好一個會、提升一座城」，亞運會的舉辦意義遠非一場國際賽事可以囊括。不同賽場，同一夢想，借亞運之機，越來越多浙企正蓄勢蓄力，瞄準新產業，競逐新賽道，向著新的未來全力以赴。