價格戰殺瘋！陸電動車市迎「金九」 新勢力排名再洗牌

大陸電動車價格戰仍在進行中，大陸新能源車企近日陸續公布9月交付量，廣汽埃安9月銷量首次破5萬輛大關，再創新高；理想汽車月交付量達到3.6萬輛，年增212.7%，奪得造車新勢力品牌頭籌，且再創單月交付新高，多家車企交付量都創下歷史新高。另外，深藍汽車默默超車，交付量超越「蔚小零」（蔚來、小鵬、零跑）。分析認為9月銷量爆發與車企促銷活動爆發、新品帶動有關。

理想汽車董事長兼CEO李想表示，9月理想汽車實現多項歷史性突破，周銷量、月銷量和訂單量均創下新高，其中理想汽車9月單月訂單量已經超過四萬。理想L系列三款車型，已經連續兩個月單車交付均突破萬輛。不過，中國基金報指出，理想汽車仍舊保持穩定，但由於產能瓶頸問題，雖然創造月交付新高，實際未能出現數量上明顯突破。

其他造車新勢力品牌9月交付量排名依序為深藍、零跑、蔚來、小鵬、哪吒與極氪，分別交付1.73萬輛、1.58萬輛、1.56萬輛、1.53萬輛、1.32萬輛與1.2萬輛，除了哪吒汽車9月交付量年減26.6%以外，其他品牌年增率逾43%，普遍有較為明顯的增長。

外界認為9月銷量的爆發也與車企推出新品有關。比如零跑推出C01超級增程、零跑C11超級增程版型；小鵬則有新款G9和G6兩款車型，明年上市的新款小鵬G9上市72小時大定訂單突破8000輛。另外，廣汽埃安旗下新車昊鉑SSR將於9日完成上市與交付；哪吒旗下全球車型哪吒X也即將上市。

相較於多數車企公布交付量，華為與賽力斯聯合開發的「AITO問界」則選擇公布新款車型的訂單量。問界新M7車型自9月12日上市以來，日均大定（繳納定金不可退）超過 1500輛，整個9月大定總量達到了3萬輛。

乘聯會表示，「金九銀十」為傳統車市旺季，各地新一輪地方補貼與廠商第三季末衝量共發力，加上中秋、國慶超長假期節日效應，9月車市熱度不減，此前該會預測，新能源汽車9月零售銷量預計在75萬輛左右，月增4.7%，年增22.3%，滲透率約37.9%。