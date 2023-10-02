聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸完善智慧網聯車 支持上下游企業創新聯合體
大陸官方將在智慧網聯汽車產業領域，支持上下游企業建立創新聯合體，取長補短、互相賦能，突破關鍵技術。
據新華社報導，大陸工業和信息化部將完善智慧網聯汽車支持政策、標準法規，加快智慧網聯汽車重點標準制修訂，加強汽車與基礎設施、信息通信等領域標準的協同，持續推動智慧網聯汽車產業高質量發展。
大陸工信部副部長辛國斌說，工業和信息化部將支持上下游企業建立創新聯合體，取長補短、互相賦能，突破關鍵技術，加快推進城市級「車路雲一體化」示範應用，推動車路協同基礎設施建設，構建汽車、能源、智慧城市等融合互動的產業生態。
另據路透報導，中國大陸這個全球最大的汽車市場，已將智慧網聯汽車作為長期戰略重點，以實現在全球引領這一新興行業的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言