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大陸完善智慧網聯車 支持上下游企業創新聯合體

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為日前在北京舉行的2023世界智能網聯汽車大會展示的小鵬飛行汽車。新華社
圖為日前在北京舉行的2023世界智能網聯汽車大會展示的小鵬飛行汽車。新華社

大陸官方將在智慧網聯汽車產業領域，支持上下游企業建立創新聯合體，取長補短、互相賦能，突破關鍵技術。

據新華社報導，大陸工業和信息化部將完善智慧網聯汽車支持政策、標準法規，加快智慧網聯汽車重點標準制修訂，加強汽車與基礎設施、信息通信等領域標準的協同，持續推動智慧網聯汽車產業高質量發展。

大陸工信部副部長辛國斌說，工業和信息化部將支持上下游企業建立創新聯合體，取長補短、互相賦能，突破關鍵技術，加快推進城市級「車路雲一體化」示範應用，推動車路協同基礎設施建設，構建汽車、能源、智慧城市等融合互動的產業生態。

另據路透報導，中國大陸這個全球最大的汽車市場，已將智慧網聯汽車作為長期戰略重點，以實現在全球引領這一新興行業的目標。

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