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陸企業家痛斥恒大創辦人許家印：錢進美國、債留中國

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
創維創始人黃宏生拍影片透露，恒大許家印是用美國法律破產保護，把妻兒移民美國，資產存入美國，公然與國家為敵。（圖／取自騰訊視頻）
創維創始人黃宏生拍影片透露，恒大許家印是用美國法律破產保護，把妻兒移民美國，資產存入美國，公然與國家為敵。（圖／取自騰訊視頻）

大陸地產商恒大集團爆發財務危機，拖累眾多企業與民眾，大陸著名企業創維創始人黃宏生痛斥恒大創辦人許家印「公然以中國人民為敵」，「騙國家騙老百姓」，「是自毀滅亡」。他並指控許家印用美國法律來進行破產保護，妻子、兒子移民美國，把所有資產存美國，是「錢進美國、債留中國」，「公然與國家為敵」。

據騰訊微信視頻，黃宏生近日公開拍攝影片痛斥許家印，並稱很多好朋友都被恒大騙了，「把錢存進去，每年回報15%，結果不但利息一分拿不到，本金全部毀滅了」。

他稱，出事原因是許家印在美國申請破產保護。恒大於2021年出事，「欠了三個7,000億（人民幣）！」官方將所有法律訴訟，歸結到廣東省高級法院，這是因為政府給他一個保護時間，讓他能夠以空間換取時間，解決各樣的糾紛，「保護非常明顯」。

他透露，大陸官方最近動手，是因為許家印「他犯了大忌，用美國的法律進行破產保護」在老婆兒子移民美國後，再透過發債，將中國資產，換成美國人的個人資產，「然後就保護美國這個個人資產，變成債務扔給中國，所有資產在美國名下，利用美國政治解套，這便是與國家為敵」。

黃宏生還以華為為例指出，大陸企業遇到困難，應真心實意去面對，「得到市場和政府信任」，現在華為已度過災難。

美國 資產 許家印

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