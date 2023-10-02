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看壞經濟前展…大陸民眾浮現疑焦慮感 彩券現熱銷潮

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
中國年輕人失業率來到史上新高。(Photo by Derik van Zuetphen on Flickr used under Creative Commons license)
中國年輕人失業率來到史上新高。(Photo by Derik van Zuetphen on Flickr used under Creative Commons license)

中國經濟發展失去動力，已增加民眾的焦慮感。根據統計，今年8月中國彩券買氣來到史上新高，專家認為，民眾投入購買彩券，某種程度已表達對經濟不抱樂觀的期待。

彩券買氣旺

據《亞洲新聞網》引述新華社報導，今年8月，中國國內彩券銷量成長53.6%來到人民幣529.6億元，統計1至8月，彩券銷量來到3,757.6億元，相較前一年同樣增加51.6%。

彩券熱銷期間，正好是中國經濟數據發佈期間，其中16至24歲青少年失業率在6月來到史上新高21.3%。有人就在微博上表示，「現在年輕人買彩券中500萬元的機率，比上班賺500萬元還有可能。」

今年初，中國的社交媒體也上傳許多失業大學畢業生到寺廟參拜，向神明祈求祝福的影片。

網路搜尋彩券

據《精奢商業觀察》報導，社交媒體平台也反映出中國國內彩票前所未有銷量的現象，在小紅書上的「彩票」主題標籤已吸引高達2.3億次瀏覽，包括上海北京等大城市的投注站也如雨後春筍般出現。24歲的上海民眾姚志林說，「購買彩票不一定是為了一夜致富，更多的是為自己買到一份期待。」

2022年「體育彩票客戶調查報告」顯示，72％的人購買彩票不只是為了中獎，還為了娛樂和放鬆。若與高風險、高回報的股市投資相比，中國年輕人更喜歡購買彩票，因為這是被認為是一項低風險、低回報的投資。

看壞經濟

上海財經大學教授黃震興(譯音)受訪時表示，這個趨勢顯示出對當前經濟環境缺乏信心。今年夏天，中國消費者零售銷售連續3個月下滑，加上房地產業者恆大垮台，加劇了中國的經濟困境。

因此，只要類似事件繼續消減消費者信心，越來越多的人就可能倚賴購買彩票和神明崇拜經濟，以便在不確定的年代，讓自己保有一絲希望。

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