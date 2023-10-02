陸最長連假 出境旅遊熄火

大陸疫後最長連假「中秋＋十一」假期到來，但並未出現報復式出境旅遊。

中國新聞週刊指出，相較於更早火起來的境內遊，出境遊不僅慢了好幾拍，更像是「躺平」大半年一般。尤其今年上半年，在泰國、新加坡、日本等亞太旅遊市場上，中國大陸似乎已不再是其「最大客源地」。

眾信旅遊新興業務總經理喻慧表示，以赴歐洲線為例，目前僅恢復至2019年的四分之一。她認為，「出境遊市場想要回歸正軌，至少需要三年打磨」。

報導稱，今年上半，東南亞的陸客實際上只恢復到疫情前的「零頭」而已。泰國旅遊和體育部於8月公布旅遊業「成績單」顯示，今年1至7月，大陸約有183萬人次旅客到訪泰國，居於第二，「已不再是泰國最大客源地」。

無獨有偶，上半年，陸客赴新加坡的數量也僅42.4萬人次，只恢復到2019年的11.78％。

對此，境外自由行服務品牌懶貓旅行創辦人趙俊直言，「東南亞不缺遊客，只是少了中國遊客」。他稱，暑期到來後，理論上應該進入旺季的大陸客源市場「沒旺」。在東南亞街頭，依然能看見不少亞洲面孔旅客，只不過大多來自南韓和馬來西亞。

趙俊補充，在7月，從廣州飛普吉島的航班，空位接近四分之一。落地後也基本上看不到拿著中文導遊旗等待旅遊團的地接社身影，「疫情前大規模的中國跟團遊盛況已經不再」。上只恢復到疫情前的「零頭」而已。泰國旅遊和體育部於8月公布旅遊業「成績單」顯示，今年1至7月，大陸約有183萬人次旅客到訪泰國，居於第二，「已不再是泰國最大客源地」。無獨有偶，上半年，陸客赴新加坡的數量也僅42.4萬人次，只恢復到2019年的11.78％。

對此，境外自由行服務品牌懶貓旅行創辦人趙俊直言，「東南亞不缺遊客，只是少了中國遊客」。他稱，暑期到來後，理論上應該進入旺季的大陸客源市場「沒旺」。在東南亞街頭，依然能看見不少亞洲面孔旅客，只不過大多來自南韓和馬來西亞。

趙俊補充，在7月，從廣州飛普吉島的航班，空位接近四分之一。落地後也基本上看不到拿著中文導遊旗等待旅遊團的地接社身影，「疫情前大規模的中國跟團遊盛況已經不再」。

北京陽光假期旅行社負責人付崢則表示，今年上半，東南亞出境遊市場只恢復到疫情前25％至30％，以北京飛往泰國的航班恢復情況為例，目前每周只開通三班，而疫情前每天就有三趟航班。

此外，疫情前，陸客給全球的印象之一是「爆買」。在疫情前的2019年，中國遊客的出境消費也排在世界第一。當年大陸國家外匯管理局數據顯示，2019年上半，大陸境外旅行支出1,275億美元，超過五成旅行支出發生在亞洲地區。

日本JCL株式會社社長孫琳認為，「就算中國遊客回歸，爆買風潮也未必會再次出現」。以往日本是陸客最喜歡爆買的目的地之一，但如今陸客赴日旅行的心態已轉變，旅遊形式上更偏向小團隊、深度遊，消費習慣也從「花錢掃貨」，轉為提升吃住行品質。