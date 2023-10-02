陸二手房價 連17月下跌

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中指研究院昨（1）發布報告指出，9月百城新房平均價格為每平方公尺人民幣1萬6,184元，月增0.05%，月增率由跌轉漲；年增率跌幅收窄至0.10%；不過，百城二手房平均價格月減0.44%，跌幅較8月擴大0.06個百分點，已連續17個月月增率下跌；年增率跌幅擴大至2.59%。

分析認為，「認房不認貸」政策落地帶動重點城市二手房掛牌量明顯增長，在供給增加背景下，9月百城二手住宅價格仍波動調整，普跌趨勢未改。

中指院表示，部分城市在9月受優質改善項目入市帶動，新房價格止跌，百城新房價格月增率下跌城市數量降至30個；百城二手房價格月增率下跌城市數量增至99個，已連續四個月超過90城。

據大陸房地產指數系統百城價格指數，今年第3季百城新房平均價格累計上漲0.03%，漲幅較第2季擴大0.02個百分點；百城二手房均價第3季累計下跌1.21%，跌幅較第2季擴大0.57個百分點。普遍呈現新房價格微漲，二手房價跌趨勢。

中指院表示，考慮到目前市場恢復尚不明顯，短期內核心城市供需兩端支持政策或將繼續發力，以助力市場加快恢復；整體來看，若政策持續優化到位，同時隨著置換改善需求逐漸入市，第4季核心城市房市料回穩，而普通二線和三四線城市市場修復恐需更長時間。

另從房企銷售層面來看，中指研究院報告顯示，9月TOP100房企銷售額月增24.8%，較去年同期仍下降24.1%。房企銷售在前九個月降幅繼續擴大，1-9月年減10.3%，降幅比上月擴大1.7個百分點。

另一家調研機構克而瑞最新統計，TOP100房企9月業績月增率提升17.9%，增幅高於去年同期。9月有逾六成百強房企實現單月業績月增率增長，但單月業績年增率的企業數量仍超七成。

二手房 均價 業績

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