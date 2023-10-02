陸國企賣屋變現 房市有壓

大陸各地連日傳出國企拋售房產，北京、濟南、廣州等地相繼有國資平台出售價值人民幣上億元甚至幾十億元的房產，專家認為恐對當地樓市帶來負面影響。輿論認為國企賣房是管理方各級國資委的決定，分析指出，過去房市下行想賣房較難，現在趁著官方救市，市場活絡下把手中資產處置變現。

9月28日有市場消息稱，廣州某國資集團計劃出售400套房準現房，總價值人民幣5億元（約新台幣22億元）。此前已有中國鐵建、濟南城發公告售房。

9月20日位於北京市朝陽區清河營東路6號院的中國鐵建國際城共計154套住宅在北京產權交易所正式開拍。知情人士透露，目前該房源只拍賣出了少量，基本都是底價成交。房產專家認為，「原因還是市場需求不足、房源價格沒有降到位。」

9月25日濟南城發集團旗下公司發布招標公告，計劃出售其持有的1,341套現房，總價值約人民幣28億元（約新台幣123億元），這也是濟南樓市近年來最大規模的一次國資甩賣。

值得注意的是，經濟導報指出，目前濟南新房和二手房的月度成交量大約在8,000套左右，1,341套房產占比近20%。如此大規模房產一次性湧向市場，對於濟南樓市而言必然會帶來一定影響。

華夏時報報導，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉推測，濟南如此大體量的房源拿出來賣，將對當前本已經開始下行的市場造成比較大的負面影響。

為何國資平台會大規模售房？中國房地產報報導，李宇嘉表示，地方國資拋售房產一方面源於市場下行壓力；另一方面，地方城投還承擔各種基建、保障性住房等建設性任務，地方財政對其上繳利潤、資產保值增值的考核又在加強，對其而言有著變現資產的動機。

鏡鑒咨詢創始人張宏偉指出，地方國資將這些資產處置完後，可以拿著幾億元、幾十億元的回收資金進一步換倉和優化更優質資產，以獲得更好的收益。

一位長期觀察房地產市場的企業人士分析，其他城市也有國資平台出售房產現象，這部分房源成為房地產市場潛在供應。市場好的時候，大家都持有資產；市場差的時候，拋售資產，這與當前二手房掛牌量激增的邏輯是一樣的。