3大指數皆擴張 陸9月景氣回升

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸三大指數同步回升，釋放經濟運行積極信號。圖為江西贛州一線路板製造企業廠房內，作業員在設備前進行操作。（中新社）
大陸三大指數同步回升，釋放經濟運行積極信號。圖為江西贛州一線路板製造企業廠房內，作業員在設備前進行操作。（中新社）

大陸國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會9月30日發布的數據顯示，9月分，隨著政策效應不斷累積，經濟運行中積極因素不斷增多，中國製造業採購經理指數PMI）、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.2%、51.7%和52%，比上月分別上升0.5、0.7和0.7個百分點，三大指數均位於擴張區間，大陸經濟景氣水平有所回升。

新華社報導，「9月分，製造業PMI連續4個月回升，4月分以來首次升至擴張區間。在調查的21個行業中，有11個行業PMI位於臨界點以上，比上月增加2個，製造業景氣面有所擴大。」大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示。

統計數據顯示，9月分，製造業生產指數和新訂單指數分別為52.7%和50.5%，比上月上升0.8和0.3個百分點。為滿足生產需要，企業加大採購力度，採購量指數升至50.7%。9月分，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為59.4%和53.5%，比上月上升2.9和1.5個百分點，均為年內高點。

「企業調查顯示，反映市場需求不足的企業比重已連續3個月下降。」中國物流信息中心專家文韜說，結合供需指數變化來看，三季度以來，市場需求連續改善，企業生產加快上升，經濟發展動能不斷夯實。

9月分，裝備製造業、高技術製造業和消費品行業PMI分別為50.6%、50.1%和51.3%，比上月上升0.6、0.7和0.3個百分點，均位於擴張區間。高耗能行業PMI為49.7%，儘管低於臨界點，但高於上月0.6個百分點。9月分，生產經營活動預期指數為55.5%，與上月基本持平，連續3個月穩定在55%以上的較好水平。

不過，調查結果也顯示，9月分反映行業競爭加劇、原材料成本高和資金緊張的製造業企業占比均比上月有所上升，製造業恢復發展仍面臨一些困難。趙慶河表示，下一步，需著力推動已推出的政策措施落地見效，進一步鞏固經濟持續回升向好態勢。

從非製造業情況看，9月分，非製造業商務活動指數為51.7%，比上月上升0.7個百分點，非製造業擴張力度有所增強。服務業景氣回升。9月分，服務業商務活動指數為50.9%，比上月上升0.4個百分點，服務業擴張有所加快。

專家分析，作為經濟運行先行指標，9月分PMI均有回升，顯示中國經濟運行積極變化明顯，內生動力持續增強，社會預期持續改善。

指數 PMI

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