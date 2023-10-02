多地國企甩賣房產 陸房市壓力大

近期中國大陸多地傳出國企拋售房產，包括北京、濟南、廣州等地相繼有國資平台出售價值上億甚至幾十億元（人民幣，下同）房產，為各地房市帶來更大壓力。大陸多地國企拋售房產也顯示，地方政府債務沉重，趁著官方救市之際，急著將資產變現以應對財務困境。

綜合香港明報、華夏時報報導，九月下旬以來，大陸多地傳出國企拋售房產。例如山東濟南城市發展集團公告，出售旗下項目的一三四一套房產，業界估算市場總價超過廿八億元，約台幣一二三億元。這也是濟南房市近年來最大規模的一次國資甩賣。如此大規模房產一次性湧向市場，對濟南房市必然會帶來影響。

北京市朝陽區的中國鐵建國際城日前共計一五四套住宅啟動拍賣，知情人士透露，目前該房源只賣出少量，基本都是底價成交，原因還是市場需求不足，價格沒有降到位。此外，廣州某國資集團九月廿八日也出售總價五億元的四百套房產。

廣東省住房政策研究中心研究員李宇嘉指出，地方國資拋售房產一方面源於市場下行壓力，另一方面地方城投（城市建設投資公司，各地政府投資融資平台）還承擔各種基建、保障性住房等任務，對其而言有變換資產的動機。