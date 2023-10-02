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中德高層對話 反對貿易保護主義

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸國務院副總理何立峰（右）與德國財政部部長林德納共同主持第三次中德高級別財金對話。（新華社）
大陸國務院副總理何立峰（右）與德國財政部部長林德納共同主持第三次中德高級別財金對話。（新華社）

中國大陸副總理何立峰一日與德國財政部長林德納，在德國法蘭克福進行第三次中德財經高層對話。據大陸財政部網站發布，雙方致力於加強總體經濟政策協調，維護全球金融穩定；同意加強財經領域合作，擴大雙向市場開放；保障供應鏈暢通，反對貿易保護主義。

歐盟此前發起對大陸電動車反補貼調查，引起北京強烈不滿，並揚言祭出反制，以維護大陸企業利益。中歐經貿關係緊張之際，中德財經高層對話引起關注。

中德雙方重申，這項對話機制是就財經領域策略性、全局性、長期性議題進行雙邊溝通和政策協調的重要平台。

雙方達成廿五項共識。其中包括：透過精準貨幣、財政、金融和結構性政策及持續多雙邊總體政策合作，促進經濟成長；保障供應鏈暢通，提高生產力，支持轉型，維護總體經濟金融穩定和價格穩定。

就國際貿易，雙方承諾反對貿易保護主義，促進開放型世界經濟和以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

雙方並承諾，促進世界經濟復甦及永續發展，維護全球金融穩定；在國際貨幣基金（ＩＭＦ）保持有力合作；加強在亞投行（ＡＩＩＢ）框架下的協調和全方位合作；加強國際發展合作，共同推動落實聯合國永續發展目標（SDGs）和二○三○年永續發展議程。

雙方並將保持密切合作，共同應對和打擊跨境逃稅。

在經濟關係方面，雙方一致認為，經濟合作對中德兩國有利，加強雙邊經濟關係有助於實現優勢互補。雙方承諾在公平競爭基礎上，共同努力擴大雙向市場准入。

具體合作上，雙方將於明年在北京聯合主辦中德財政合作對話論壇。同意在兩國財政部政策研究合作機制下持續合作；同意加強在銀行業及保險業領域監理合作；雙方承諾及時處理外資及合資銀行、保險公司的執照申請，並確保為其提供公平的競爭環境。中方歡迎符合資格的德資保險公司在其專業領域申請經營執照。

同時歡迎兩國央行加強合作，推動落實諒解備忘錄。加強投資合作，積極推動本國企業赴對方市場投資，減少雙向投資的障礙等。

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