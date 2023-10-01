陸客去哪了？迎疫後最長連假卻「沒旺」 大陸不再是亞太市場最大客源地

大陸疫後最長連假「中秋＋十一」假期到來，但似乎並未出現報復式出境旅遊。中國新聞週刊指出，相較於更早火起來的境內遊，出境遊不僅慢了好幾拍，更像是「躺平」大半年一般。尤其今年上半年，在泰國、新加坡、日本等亞太旅遊市場上，中國似乎已不再是其「最大客源地」。

眾信旅遊新興業務總經理喻慧表示，以赴歐洲線為例，目前僅恢復至2019年的四分之一。她認為，「出境遊市場想要回歸正軌，至少需要三年打磨」。

報導稱，今年上半，東南亞的陸客實際上只恢復到疫情前的「零頭」而已。泰國旅遊和體育部於8月公布旅遊業「成績單」顯示，今年1至7月，大陸約有183萬人次旅客到訪泰國，居於第二，「已不再是泰國最大客源地」。無獨有偶，上半年，陸客赴新加坡的數量也僅42.4萬人次，只恢復到2019年的11.78％。

對此，境外自由行服務品牌懶貓旅行創辦人趙俊直言，「東南亞不缺遊客，只是少了中國遊客」。他稱，暑期到來後，理論上應該進入旺季的大陸客源市場「沒旺」。在東南亞街頭，依然能看見不少亞洲面孔旅客，只不過大多來自南韓和馬來西亞。

趙俊補充，在7月，從廣州飛普吉島的航班，空位接近四分之一。落地後也基本上看不到拿著中文導遊旗等待旅遊團的地接社身影，「疫情前大規模的中國跟團遊盛況已經不再」。

北京陽光假期旅行社負責人付崢則表示，今年上半，東南亞出境遊市場只恢復到疫情前25％至30％，以北京飛往泰國的航班恢復情況為例，目前每周只開通三班，而疫情前每天就有三趟航班。

此外，疫情前，陸客給全球的印象之一是「爆買」。在疫情前的2019年，中國遊客的出境消費也排在世界第一。當年大陸國家外匯管理局數據顯示，2019年上半，大陸境外旅行支出1,275億美元，超過五成旅行支出發生在亞洲地區。

日本JCL株式會社社長孫琳認為，「就算中國遊客回歸，爆買風潮也未必會再次出現」。以往日本是陸客最喜歡爆買的目的地之一，但如今陸客赴日旅行的心態已轉變，旅遊形式上更偏向小團隊、深度遊，消費習慣也從「花錢掃貨」，轉為提升吃住行品質。

孫琳回憶，陸客「爆買」熱在2019年已逐漸散去。她提到，疫情前，日本每天接待的大陸遊客雖然超過2萬人次，但其中「窮遊」比例越來越高。

至於大規模陸客團還會再現嗎？眾信旅遊分析，旅客的出遊意願越來越多元，目的地也更為分散。和疫情前大規模跟團遊相比，「一家一團」、半自由行等小規模團遊在今年更受市場歡迎。

凱撒旅業助理總裁葛牧也表示，「與2019年相比，高端、精緻、深度成為今年出國遊市場新變化」，陸客會花更長時間深度體驗目的地，對旅行方式和服務品質都提出更高的要求。

另，彭博日前亦引述世界旅遊業理事會預測，世界旅遊熱點地區可能還需要再等一年，才能看到陸客大量回歸。該機構執行長辛普森（Julia Simpson）認為，大陸跨境旅遊人次預計到2024年底才能重回疫前水準，然後穩定成長。

她還表示，限制大陸跨境遊的另一個因素在於無法飛越俄羅斯領空的外國航空公司的燃油成本上漲，這可能會間接導致票價上漲。