國際視野／大陸家庭負債增加 侵蝕消費信心

隨著中國大陸試圖脫離信用密集、聚焦投資的成長模式，經濟成長必須依靠增加消費支出來落實。然而由於家庭借貸持續居高，疫情創傷，及房價重挫，已經重創家庭財務，且侵蝕消費者信心。

消費與家庭財務

大陸2022年底解除封控，但「報復性支出」迄今仍相當平淡，今年上半年消費支出僅溫和增加。

在疫情爆發之前10年期間，由於房市繁榮，使家庭負債激增。從2009～2019年期間，家庭借貸平均年增25%，使家庭負債快速增加，目前占國內生產毛額（GDP）比率達到62%，遠高於開發中國家的標準，令人擔心家庭財務惡化，尤其是低所得家庭。

最近的調查顯示，家庭對未來所得展望的信心，徘徊在歷史低點附近。青年世代一向是消費主力，而他們受傷尤重。6月青年失業率達21.3%，創新高。政府對私有企業進行整治，而私有企業一向是大學畢業生求職的重點，因此也削弱青年對未來的信心。

房屋是家庭的最大資產

住宅是大陸家庭的主要財富，約占家庭資產額的三分之二，且大陸逾80%的家庭都擁有自用住宅。

官方數據顯示全國房價只小幅下跌，但據一些單位估計，二、三線城市房價下跌約20%，且多數民眾都不認為房價會繼續上漲。人民銀行最新的季報顯示，家庭預期房價上漲的比率接近歷史低點。

家庭風險意識升高

基於上述因素，家庭的做法是償還房貸。過去一年來，未償還房貸餘額首次下降，其他消費性貸款額也大幅下降。

從2019年開始，銀行新存款餘額也大幅增加。最初是因為新的理財業務新法規付諸實施，之後是因為2020～2021年封控措施衝擊消費支出。過去一年來新存款額更加速成長，使民眾將部分資產轉入銀行存款。

另外由於房市滑坡，使買房及房貸金額劇減，過去一年來住房銷售額劇減30%。

銀行新存款增加，顯示消費者對房市展望悲觀；儘管利率持續下降，但家庭仍一面倒地選擇較長期存款，且最近調查顯示家庭未來仍偏向進一步增加定存。媒體報導與住宅開發商有關的投資產品違約，也使家庭的風險意識更高。

節儉的矛盾性

一些人士表示，大陸消費者的悲觀主義已經根深蒂固，可稱之為「經濟性新冠長期症狀」，可能使家庭減少借貸，償還舊債，不願買房，及坐擁更多存款。

由於房市問題可能拖長，且政府不願直接支持家庭財務，因此政府如何扭轉家庭對未來的態度，將是促進消費及重振經濟成長動能的艱鉅任務。

（作者Jeffrey B. Dawson是紐約聯邦準備銀行研究與統計團隊國際研究顧問／編譯任中原）