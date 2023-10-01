聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際視野／大陸家庭負債增加 侵蝕消費信心

經濟日報／ 作者 道森（Jeffrey B. Dawson） ／編譯任中原
隨著中國大陸試圖脫離信用密集、聚焦投資的成長模式，經濟成長必須依靠增加消費支出來落實。圖為示意圖。（中新社）
隨著中國大陸試圖脫離信用密集、聚焦投資的成長模式，經濟成長必須依靠增加消費支出來落實。圖為示意圖。（中新社）

隨著中國大陸試圖脫離信用密集、聚焦投資的成長模式，經濟成長必須依靠增加消費支出來落實。然而由於家庭借貸持續居高，疫情創傷，及房價重挫，已經重創家庭財務，且侵蝕消費者信心。

消費與家庭財務

大陸2022年底解除封控，但「報復性支出」迄今仍相當平淡，今年上半年消費支出僅溫和增加。

在疫情爆發之前10年期間，由於房市繁榮，使家庭負債激增。從2009～2019年期間，家庭借貸平均年增25%，使家庭負債快速增加，目前占國內生產毛額（GDP）比率達到62%，遠高於開發中國家的標準，令人擔心家庭財務惡化，尤其是低所得家庭。

最近的調查顯示，家庭對未來所得展望的信心，徘徊在歷史低點附近。青年世代一向是消費主力，而他們受傷尤重。6月青年失業率達21.3%，創新高。政府對私有企業進行整治，而私有企業一向是大學畢業生求職的重點，因此也削弱青年對未來的信心。

房屋是家庭的最大資產

住宅是大陸家庭的主要財富，約占家庭資產額的三分之二，且大陸逾80%的家庭都擁有自用住宅。

官方數據顯示全國房價只小幅下跌，但據一些單位估計，二、三線城市房價下跌約20%，且多數民眾都不認為房價會繼續上漲。人民銀行最新的季報顯示，家庭預期房價上漲的比率接近歷史低點。

家庭風險意識升高

基於上述因素，家庭的做法是償還房貸。過去一年來，未償還房貸餘額首次下降，其他消費性貸款額也大幅下降。

從2019年開始，銀行新存款餘額也大幅增加。最初是因為新的理財業務新法規付諸實施，之後是因為2020～2021年封控措施衝擊消費支出。過去一年來新存款額更加速成長，使民眾將部分資產轉入銀行存款。

另外由於房市滑坡，使買房及房貸金額劇減，過去一年來住房銷售額劇減30%。

銀行新存款增加，顯示消費者對房市展望悲觀；儘管利率持續下降，但家庭仍一面倒地選擇較長期存款，且最近調查顯示家庭未來仍偏向進一步增加定存。媒體報導與住宅開發商有關的投資產品違約，也使家庭的風險意識更高。

節儉的矛盾性

一些人士表示，大陸消費者的悲觀主義已經根深蒂固，可稱之為「經濟性新冠長期症狀」，可能使家庭減少借貸，償還舊債，不願買房，及坐擁更多存款。

由於房市問題可能拖長，且政府不願直接支持家庭財務，因此政府如何扭轉家庭對未來的態度，將是促進消費及重振經濟成長動能的艱鉅任務。

（作者Jeffrey B. Dawson是紐約聯邦準備銀行研究與統計團隊國際研究顧問／編譯任中原）

資產 青年

延伸閱讀

陸估十一近9億人出遊 創收逾3.4兆元

中德高階財金對話明舉行 金融機構市場准入成焦點

大陸女來港購物目擊2男偷行李箱 提醒：行李箱千萬不能放這裏

IMF：陸經濟出現回穩跡象 維持今年GDP增5%預測

相關新聞

大陸9月製造業PMI重返擴張 顯示復甦力道逐步增強

大陸國家統計局昨（30）日公布最新數據顯示，9月製造業採購經理指數（PMI）為50.2，較前月上升0.5，是連續第四個月...

恒大爛尾樓多達162萬間 專家認為政府可能介入接管

中國恒大集團董事會主席許家印及多名高管因涉嫌違法犯罪被採取強制措施，外界估算，恒大留下的「爛尾樓」多達162萬間，為了維...

國際視野／大陸家庭負債增加 侵蝕消費信心

隨著中國大陸試圖脫離信用密集、聚焦投資的成長模式，經濟成長必須依靠增加消費支出來落實。然而由於家庭借貸持續居高，疫情創傷...

中德高階財金對話 聚焦市場准入

時隔四年，第三次中德高階財金對話將今（1）日在德國舉行，據大陸外交部發布，將由大陸國務院副總理何立峰作為中方牽頭人，與德...

怪象 大陸券商向員工反向討薪

大陸證券業正如火如荼向員工「反向討薪」，光大證券近期向內部印發「實施細則」規定扣回超額發放薪酬的七種情形，包括考核結果弄...

華為將發布5.5G新品

大陸網通設備大廠華為將在10月發布多款5.5G重量級新品，把5.5G帶入現實。從預熱海報來看，此次新品涵蓋六大類：TDD...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。