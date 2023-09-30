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蘋果App Store更新大陸區域上架要求 必須有官方備案號才能上架
蘋果更新中國大陸區域的App Store上架要求，指出在大陸上架的App必須具備有效的官方備案號才能上架，海外App若不申請備案號，則無法在中國大陸上架。
IT之家匯總部分App的上架要求，遊戲App必須取得網路遊戲出版物號，圖書和報刊雜誌App必須持有中國國家新聞出版署（NPPA）頒發的《網路出版服務許可證》，新聞App必須持有中國國家互聯網資訊辦公室（CAC）頒發的《互聯網新聞資訊服務許可證》。
今年8月，大陸工信部發布《關於開展移動互聯網應用程式備案工作的通知》，要求在中國大陸境內從事網路資訊服務的App主辦者，按照《反電信網路詐騙法》等相關規定履行備案手續。未履行備案手續的，不得從事App網路資訊服務。
根據工作安排，2024年4月至2024年6月底，電信主管部門將對這些App進行備案情況的監督檢查。如果明年4月仍沒有備案號，這些App可能會被下架。
大陸網信辦在27日公布第一批26家App商店名稱及備案編號，名單中未見蘋果App Store，引發外界關注與議論。
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