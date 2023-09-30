景氣回升！陸9月製造業PMI為50.2 自4月來首度重返擴張

大陸國家統計局最新數據，大陸9月製造業採購經理指數（PMI）為50.2，較前月上升0.5，是連續第四個月回升，且自今年4月以來首度重返擴張區間，顯示隨著政策效應不斷累積，經濟運作中積極因素不斷增多，製造業景氣面擴大，大陸經濟水準呈回升態勢。

9月非製造業商務活動指數為51.7，較前月上升0.7，是自今年4月以來首度止跌回升，非製造業擴張力道增加。綜合PMI產出指數為52.0，較前月上升0.7，增速較前月加大，顯示企業生產經營活動整體擴張加快。

統計局服務業調查中心高級統計家趙慶河解讀數據指出，製造業方面，調查的21個產業中，有11個產業PMI位於臨界點以上，比上月增加2個，製造業景氣面擴大。其中，隨著市場需求逐步恢復，製造業生產活動持續加快，生產指數和新訂單指數分別為52.7和50.5，較前月上升0.8和0.3。

新訂單已連續四個月上升，顯示製造業市場需求持續改善。此外，國外需求亦逐漸改善，新出口訂單指數為47.8，較前月上升1.1，增速提升。且為滿足生產需要，企業加大採購力度，採購量指數為50.7 ，較前月上升0.2，連續兩個月維持擴張。

近期部分大宗商品價格持續上漲，加之企業採購活動進一步活躍，製造業市場價格整體水準持續回升，主要原物料購進物價指數及出廠物價指數分別為59.4及53.5，較前月上升2.9及1.5，均為年內高點。

其他構成指數方面，原料庫存指數為48.5，較前月上升0.1，顯示製造業主要原料庫存量降幅持續收窄。從業人員指數為48.1，較前月上升0.1，顯示製造業企業用工景氣度略有回升。供應商配送時間指數為50.8，較前月下降0.8。

從企業規模來看，大型企業PMI為51.6，較前月上升0.8，為近6個月高點，大型企業景氣水準持續上升。中型企業PMI為49.6，與上月持平。小型企業PMI為48.0，比前月上升0.3。調查結果也顯示，大型企業產能利用率超過八成的企業佔比升至年內高點，產能釋放有所加快。

此外，各重點產業PMI均有回升。裝備製造業、高技術製造業及消費品業PMI分別為50.6、50.1及51.3，較前月上升0.6、0.7及0.3，皆位於擴張區間。高耗能產業PMI為49.7%，雖低於榮枯線，但較前月增加0.6，景氣水準有所改善。

另外，隨著高溫多雨天氣影響逐漸消退，建築業生產施工加快，建築業商務活動指數升至56.2，較前月上升2.4，呈現加快擴張趨勢。從市場預期來看，建築業業務活動預期指數為61.8，高於前月1.5，繼續位於高位景氣區間，建築業企業對近期市場發展信心較強。