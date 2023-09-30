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IMF：陸經濟趨穩 應轉向提振消費

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸經濟放緩，國際貨幣基金組織（IMF）廿八日指出，從最近的數據可觀察到大陸經濟轉趨穩定的跡象，但相信如果大陸採取措施改革經濟增長模式，從促投資轉向提振消費支出，大陸可以在中期內加速成長。

路透報導，IMF首席發言人科扎克在例行記者會作出上述表示。目前，IMF仍維持大陸今年經濟增長能實現百分之五左右的預測，詳細內容將於十月十日與世界銀行舉行的年會上發布。

科扎克指出，在人口老化和生產力增長放緩等因素下，大陸經濟增速將在中期內放緩至百分之三點五左右。不過，通過經濟改革可使經濟加速增長，呼籲大陸抓住機遇，以短期宏觀經濟政策支持，以及中期改革來實現經濟再平衡。

報導指出，IMF的觀點與部分分析師看法一致。因為大陸在新冠疫情後的復甦蹣跚，加上房地產業的大幅下滑，打壓了消費者需求。長達數十年的基礎建設熱潮導致債務積壓，而低迷的私人企業不願投資。有分析認為，隨著人口老化和生產力增長放緩，大陸陷入日本式停滯的風險越來越大，因而主張透過更強勁的消費支出，以提振經濟成長。

IMF 老化

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