恒大高額分紅 傳已匯往境外

中國恒大前晚證實主席許家印因涉嫌違法犯罪，遭依法採取強制措施後，又傳出許家印二兒子許滕鶴也被帶走，如今，先前被猜測已「技術性離婚」的妻子丁玉梅下落成謎，有陸媒報導稱，丁玉梅已在七月下旬飛離香港，並因「技術性離婚」獲得數百億人民幣的分紅，並已匯出境外。

綜合港媒、陸媒報導，許家印「前妻」丁玉梅原本一直在香港協助相關機構進行恒大債務重整事宜，知情人士七月下旬曾透露，在丁玉梅得知大陸有企業家因許家印被邊境控制後，隨即買機票離開香港，至於她現在身在何處，無人知曉。

丁玉梅與許家印二○二一年辦理離婚的消息甚囂塵上，有消息稱，丁玉梅可能已透過「技術性離婚」獲恒大數百億分紅。

廿一世紀經濟報導引述分析認為，恒大集團累計九百多億的分紅中，由許家印、丁玉梅分別百分之百控制的英屬維京群島和開曼群島的離岸公司，透過中國恒大拿到其中大部分分紅，已在出險前後已轉移到境外，亦即透過「技術性離婚」的操作最終落到「境外前妻」丁玉梅的口袋裡。

截至目前為止，比許家印父子稍早被帶走或控制的恒大核心高層，還包含前首席財務官潘大榮，前首席執行官夏海鈞，恒大地產集團、恒大物業集團前董事長甑立濤，前總裁柯鵬，恒大財富總經理杜亮，以及前恒大人壽董事長朱家麟等人。

中國恒大廿八日晚間在港交所公告證實，董事會主席許家印涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。廿一世紀經濟報導援引刑事法律專家認為，許家印被採取強制措施和恒大財報「消失」的六六四三億元人民幣不無關係。今年七月十七日，中國恒大發布業績公告，列明因其自身「會計處理變更」導致以前年度收入調減高達六六四三億元，金額震驚境內外市場。