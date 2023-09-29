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恒大許家印被捕 旗下港股再停牌

聯合報／ 記者林宸誼謝守真／綜合報導
中國恒大董事會主席許家印。路透
中國恒大董事會主席許家印。路透

中國恒大昨（廿八）日晚間在港交所公告證實，其董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。恒大系包括中國恒大、恒大汽車、恒大物業昨天一早公告，再度在港交所暫停交易。

二十一世紀經濟報導援引刑事法律專家認為，許家印所涉及的問題，很可能跟多個罪名都有關聯，非常複雜，可能需要相當一段時間才能釐清。

此前傳出許家印已遭大陸警方「監視居住」在北京居所，部分行動自由遭到限制。他的得力助手也相繼被帶走調查，加上恒大的融資管道被官方堵住，債務重組也被擱置，顯示大陸當局對恒大開始收網，這座搖搖欲墜的金融帝國恐面臨瓦解。

一位熟悉跨境重組的會計師事務所資深合夥人表示，目前來看恒大集團的境外債務重組恐怕會因為許家印以及部分高管涉嫌違法犯罪的情況面臨重大變數。

據中國恒大廿八日晚間公告，本公司（中國恒大）接獲相關部門通知，本公司執行董事及董事會主席許家印先生因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。

刑事法律專家表示，此次恒大集團公告內容非常清晰，公司應該是接到了確切的通知，而通知對許家印的定性是「涉嫌違法犯罪」，並被採取了強制措施。按常理猜測，一般在有關部門通知的情形下，所採取的強制措施很可能與之前境外媒體誤傳的「監視居住」有所不同。

據悉，恒大財富總經理杜亮等人十六日被深圳公安帶走。消息稱，恒大財富此次被捕者都是管理階層。財新英文網報導，中國恒大前首席執行官夏海鈞、首席財務官潘大榮也已被控制或帶走。

此前上海證券報指出，停牌超過十七個月後，中國恒大於八月廿八日復牌，但公司營運情況與財務仍未見起色。

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